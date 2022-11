Codice della strada, occhio alla nuova regola: 173€ di multa ai pedoni

Ecco che vi sveliamo qual è la norma del Codice della strada, sconosciuta da tutti, che fa rischiare anche 173 euro di multa a tutti gli italiani che la violano.

Esiste una regola del Codice stradale che non è conosciuta da tutti. I nuovi aggiornamenti, tra l’altro, non hanno fatto che aumentare l’ammontare della multa che si prenderebbe nel caso in cui la si violasse.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire qual è questa norma davvero rigida che coinvolge una categoria davvero particolare di circolanti su strada.

Nuovi aggiornamenti del Codice della strada

Arriva una notizie riguardo il Codice della Strada che sta facendo storcere il naso in moltissimi. La notizia è incredibile perché non coinvolgere i conducenti di vetture strada, bensì un’altra categoria spesso trascurata dalle normative.

Stiamo parlando dei pedoni, che di solito non sono granché considerati dai regolamenti, perché ritenuti soggetti poco pericolosi per la circolazione su strada. E in realtà alcuni esperti garantiscono che non sia così, perché anche loro potrebbero causare incidenti o in generale minare la circolazione.

Proprio per questa ragione, esistono delle normative che coinvolgono la categoria dei pedoni. In particolare una, se non viene rispettata, può significare la notifica di una multa salatissima, pari anche a 173 euro!

Proseguite con la lettura del nostro articolo se siete curiosi di scoprire qual è questa regola che non dovrebbe essere mai violata dai pedoni. Il rischio di multe ingenti è davvero altissimo.

Si rischiano fino a 173 euro di multa

Il Codice della Strada ha in sé alcune normative che riguardano i pedoni. Una, in particolare, sta lasciando sgomenti gli italiani. Di quale norma stiamo parlando? Ci riferiamo a quella del comma 7 capo B dell’art. 175 del Codice della Strada.

La norma in questione sancisce che chiedere l’autostop è illegale e prevede una multa nel caso in cui abbia luogo.

Voi sapevate che chiedere a un auto di fermarsi, affinché ci sia un passaggio, sia illegale in Italia? In realtà lo è soltanto in determinati casi. Nel dettaglio, chiedere l’autostop è illegale negli ambienti autostradali. E con questo ci riferiamo sia alle carreggiate che alle rampe che agli svincoli, alle aree di servizio e ai parcheggi.

E non solo è vietato per i pedoni chiedere passaggi, ma lo è anche per i conducenti di mezzi di trasporto concederli. Nel caso in cui la norma non venisse rispettata, il soggetto verrebbe punito con una multa di un ammontare che può andare dai 42 euro fino ai 173 euro.

Nonostante all’interno della norma non siano stati citati i caselli autostradali o le rotatorie, si suppone che anche questi elementi siano concernenti le autostrade. Il consiglio per i viaggiatori interessati a questa modalità di viaggio è comunque di evitare, non solo per la multa sopra citata ma anche per ragioni di sicurezza.

E voi conoscevate questa norma? La ritenete giusta per garantire la sicurezza di tutti? Fateci sapere cosa ne pensate!