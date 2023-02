Codice della strada, €168 di multa se non lo trovano nel bagagliaio: cosa controllano

By

Ecco qual è la violazione del codice della strada che porta agli automobilisti a ricevere ben 168 euro di multa. Riguarda il bagagliaio.

Vi sveliamo qual è la violazione su strada più temuta dagli italiani che sono soliti condurre mezzi quotidianamente. Riguarda un oggetto che va sempre messo all’interno del bagagliaio.

Codice della strada, ecco cosa guardano gli agenti

Una delle cose più temute in assoluto dai conducenti è il classico posto di blocco con relativo controllo su strada. Gli agenti di polizia hanno il compito di garantire la sicurezza stradale e la conformità alle leggi del traffico. Quando fermano un veicolo in strada, controllano diversi elementi per assicurarsi che il conducente e il veicolo siano in regola. Ecco alcune cose che gli agenti potrebbero verificare durante una sosta sul bordo della strada:

Documenti del veicolo: gli agenti possono chiedere al conducente di fornire la carta di circolazione, la patente di guida e l’assicurazione. Questi documenti devono essere validi e correttamente registrati. Gli agenti verificano che il veicolo sia coperto da un’assicurazione valida e che il conducente abbia con sé la relativa documentazione.

E poi la condizione del veicolo: gli agenti possono verificare che il veicolo sia in buone condizioni meccaniche e che soddisfi gli standard di sicurezza, ad esempio controllando i freni, i fari e le cinture di sicurezza.

Gli agenti possono anche osservare il comportamento del conducente alla guida, ad esempio se sta utilizzando il telefono cellulare o se ha bevuto alcolici, e possono sottoporre il conducente a un test per verificare se è sobrio.

Gli agenti possono anche controllare anche se il conducente ha fatto uso di sostanze stupefacenti o ha bevuto alcol prima di mettersi alla guida. In tal caso, possono sottoporlo a test per verificare il tasso di alcol nel sangue o per rilevare la presenza di

In generale, gli agenti di polizia eseguono questi controlli per garantire che le strade siano sicure per tutti i conducenti e i passeggeri. Se riscontrano infrazioni o problemi di sicurezza, possono sanzionare il conducente o richiedere la riparazione del veicolo.

168 euro di multa se non ce l’hai nel bagagliaio

Di recente, sono sempre di più gli automobilisti che temono di ricevere una multa nel caso in cui non ce l’abbiano nel bagagliaio nel momento in cui vengono perquisiti dai vigili.

Di cosa stiamo parlando? Del triangolo, che è il segnale di pericolo obbligatorio previsto al comma 1 dell’articolo numero 162 del Codice della strada. Mentre si circola in strada, questo segnale deve sempre rimanere nel porta bagagli ed essere tirato fuori nel caso in cui i vigili lo richiedano.

L’articolo in questione del codice prevede che, in caso di mancanza del triangolo, gli agenti possano applicare una multa del valore di 41 euro fino ad addirittura 168 euro. Inoltre, dovranno essere applicati anche delle sanzioni sulla patente, che consistono nella perdita di punti.

Si tratta della perdita di 2 punti della patente di un automobilista esperto, mentre di ben 4 punti per i neopatentati. Una bella batosta per molti italiani.