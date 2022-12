Codice della strada, 8000€ di multa se circoli con questo tipo di vettura

Secondo il Codice della Strada se si circola con una particolare vettura si rischia una multa che arriva fino a 8000€. Ecco in quali casi.

Per far si che non ci siano problemi tra le varie vetture presenti su una strada e per far si che chiunque guidi un mezzo a motore non crei dei problemi agli altri conducenti, il Codice della Strada ha stabilito delle norme ben precise.

Queste, talvolta, non coinvolgono solo gli autisti dei veicoli a motore ma anche coloro che utilizzano altri mezzi di trasporto e alcune di queste leggi sono attuabili anche ai pedoni, che devono seguire alcune regole.

Multa: ecco quando potrebbe ammontare a 8000€

La maggior parte di esse, però, sono indirizzate agli automobilisti in quanto devono rispettare i cartelli stradali e le segnaletiche luminose, oltre che quelle poste sulla pavimentazione della corsia.

Solo in questo modo, rispettando le norme, si evitano incidenti stradali e sanzioni che potrebbero anche comportare una sospensione o il ritiro della patente a seconda dell’infrazione.

Alcune volte, nei casi più gravi, quando c’è di mezzo un danno permanente o un decesso, nei confronti di un essere umano, il guidatore potrebbe anche essere processato e chiedere per lui la reclusione.

Per questo motivo, prima di ottenere la nostra patente di guida, ci sottoponiamo a due test, uno teorico e uno pratico e un esperto valuta se siamo idonei o no a circolare sulla strada, anche se spesso, ci dimentichiamo come comportarci in corsia.

Tra le infrazioni più diffuse c’è quello del superamento dei limiti di velocità. Molte sono le vetture che ogni anno vengono multate grazie anche agli autovelox che danno la possibilità di beccare chi infrange il limite anche senza essere fermato dagli agenti.

8.000 euro di multa: cosa dice il Codice della Strada

Ma bisogna stare molto attenti se si viene fermati e colti a guidare un determinato tipo di vetture perché potremmo ritrovarci con una multa che ammonta a circa 8000€ se non seguita la regola.

In particolar modo, se si viene colti a guidare un veicolo posto sotto a fermo amministrativo, secondo la sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 24 marzo 2022, l’articolo 214 del Codice della Strada può essere attuato anche ad un veicolo posto sotto Fermo Amministrativo.

Di conseguenza, se si viene colti a guidare un veicolo, a cui transito era stato sospeso, si incorre in una multa che va da 1.984 euro fino ad un massimo di 7.937 euro con nessuna revoca o ritiro della patente.

Se il conducente di questa vettura è anche il custode del veicolo sotto Fermo Amministrativo, in questo caso, ci sarà il ritiro della patente anche se in questo caso non ci sarà il ritiro del veicolo.

Il fermo amministrativo, entra in vigore nel momento in cui la posizione debitoria del proprietario della vettura è forte e ha dei debiti nei confronti delle cartelle esattoriali e quindi è sottoposto a ganasce fiscali.

Di conseguenza, qualora siamo custodi di un veicolo con Fermo Amministrativo e pensiamo di poter trasgredire anche solo per un urgenza, è sempre meglio trovare delle soluzioni alternative per non incorrere in sanzioni pesanti.