Codice della strada, 5.000€ di multa se non c’è in auto: cosa devi controllare

Il Codice della Strada non chiude mai un occhio per nessuno: se questo non è presente in auto ci sono ben 5.000 euro di multa.

Il codice della strada non è per nulla interpretabile e negli ultimi anni è stato rivisto, aggiornato e le leggi sono aumentate. Questo perché i le modalità di trasporto sono cambiate nel tempo, tanto da dover intervenire sotto ogni punto di vista. Se da una parte abbiamo soggetti che viaggiano solo con mezzi green come il monopattino elettrico, dall’altra c’è chi si avvale del metodo classico. Questi non devono dimenticarsi qualcosa di molto importante, altrimenti al posto di blocco scattano ben 5.000 euro di multa.

Guidare senza questo documento è reato?

Guidare un mezzo di trasporto è una grande responsabilità e ci sono moltissime leggi e regole da conoscere. I soggetti che decidono di condurre un mezzo sono chiamati a guidare nella massima sicurezza per se stessi e per gli altri.

Nello specifico, guidare senza patente non è più un reato secondo la legge italiana ma il decreto legislativo 8/2016 di marzo 2015 è stato modificato. In ogni caso, chi viene trovato senza patente mentre è alla guida è punibile con una multa che arriva sino a 9.032 euro. La stessa sanzione viene applicata a coloro che girano senza patente perché revocata oppure non rinnovata a seguito controlli (e non sono idonei alla guida).

I soggetti recidivi si vedranno applicare una pena che porta sino alla detenzione, con fermo amministrativo del mezzo di trasporto per un massimo di tre mesi sino alla confisca amministrativa.

Poi ci sono i soggetti che possono dimenticare la patente a casa. In questo caso si dovrà pagare sino a 39,00 euro ma con obbligo di portare il documento in caserma entro e non oltre 24 ore. Se il soggetto viene pinzato con la patente scaduta, questo potrà essere multato sino a 624 euro per poi essere punito con il ritiro totale della patente, se recidivo.

Poi ci sono anche altri casi, come chi gira con una patente che non è quella prevista per il mezzo condotto. La multa in questo caso arriva sino a 4.000 euro con sospensione sino a otto mesi.

5.000 euro di multa se guidi senza

Come anticipato, guidare senza patente non è reato. Tuttavia, ad un posto di blocco si potranno applicare delle sanzioni differenti a seconda del reato commesso.

Il Codice della Strada parla chiaro, infatti chi conduce un mezzo senza patente può essere sanzionato con una multa da 5.000 euro che diventa 30.000 euro in caso di recidiva.

La rivoluzione vera e propria è snellire la burocrazia, senza dimenticarsi di sanzionare i soggetti che cercano di guidare senza il documento corretto mettendo la vita degli altri a rischio.

È quindi importante non dimenticarsi questo documento a casa, guidare solo se si ha a disposizione e non cercare di raggirare il Codice della Strada. Come abbiamo potuto notare, le multe previste sono molto alte tra cui quella base da 5.000 euro a salire.