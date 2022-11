Codice della strada, 100€ di multa se non ce l’hai con te in bici

Con il codice della strada non si scherza e scattano ben 100 euro di multa se questo oggetto non è sulla bicicletta.

Il Codice della strada cambia continuamente e non bisogna credere che le regole valgano solamente per i mezzi a motore. Oggi ci sono tantissime persone che preferiscono la bicicletta ad altri mezzi di trasporto, per questo motivo è bene regolamentare tutto ciò che le riguarda. In particolare, ci sono degli obblighi che devono osservare coloro che viaggiano sulle due ruote a pedali. La mancanza di questo oggetto, per esempio, fa scattare sino a 100 euro di multa.

Bicicletta in città, quali sono le regole da osservare?

Andare in bicicletta è sicuramente rilassante, veloce, si fa sport senza fatica e si raggiungono i posti senza alcuno stress. Non bisogna cercare parcheggio e sicuramente l’attività fisica fa bene a tutto il corpo.

Tuttavia, questo mezzo deve essere considerato come quelli a motore con regole da seguire proprio perché si viaggia per strada. Il Codice della Strada ha aggiornato le norme che riguardano il mezzo ecologico, proprio perché ad oggi tantissime persone lo usano al posto dell’auto. Andare in bicicletta non è solo passione ma anche necessità e non deve mai dimenticarsi di rispettare semafori, segnaletiche, pedoni e auto che sfrecciano.

La legge italiana dice che non è obbligatorio indossare il casco in bicicletta, ma è consigliato per motivi di sicurezza. È comunque una accortezza anche se non ci sono sanzioni in merito se si viene trovati senza. Un’altra regola da seguire è di indicare con il braccio e la mano la direzione che si vuole prendere, soprattutto in fase di svolta per aiutare gli automobilisti a capire quale sia l’intenzione del conduttore.

Stesso discorso per le luci di posizione, dal tramonto o comunque in ogni situazione buio e poca visibilità.

I ciclisti non possono mai essere in stato ebbrezza e gli agenti possono comunque fermare un conduttore di bicicletta per dei controlli. Ovviamente, non mancano le sanzioni soprattutto se si viene trovati senza un determinato oggetto.

100 euro di multa, quale oggetto non deve mai mancare nella bicicletta?

Come accennato, chi va in bici non deve andare per strada in maniera spensierata perché sta conducendo un mezzo ed è prevista un attenzione particolare alla strada e alle altre persone. Il casco non è obbligatorio ma lo è il campanello.

Tutte le biciclette per andare in giro necessitano di un campanellino, come evidenzia il Codice della Strada all’articolo 68. È una segnalazione acustica esattamente come il clacson dell’auto e non averlo nella bicicletta significa applicare una multa che arriva sino a 100 euro.

In caso di pericolo o di avvertimento, il campanellino deve essere sempre azionato per attirare l’attenzione. Soprattutto questo è un dispositivo che non deve mai mancare per questioni di sicurezza e anche per non incorrere in una multa alta da parte degli agenti.