Clochard picchiato a morte a Pomigliano d’Arco

By

Una follia assurda, soprattutto perché nei confronti di una persona che non ha avuto modo di difendersi. È accaduto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. A rimanere vittima un clochard.

L’uomo è stato picchiato ed aggredito da due persone che non sono state ancora identificate. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Napoli, clochard aggredito a morte

Un’aggressione folle, senza scrupoli, talmente violenta che ha portato la persona aggredita alla morte. È accaduto in provincia di Napoli e, precisamente, a Pomigliano d’Arco. La vittima è un clochard e ad aggredirlo e picchiarlo fino alla morte sono state due persone che ancora non sono state identificate dalle forze dell’ordine.

L’orrore è avvenuto in via Principe del Piemonte ed è stato proprio qui che è stato trovato il corpo senza vita di un senzatetto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale compagnia di Castello di Cisterna che hanno dato l’avvio alle indagini, nella speranza di riuscire a identificare anche la povera vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Stando ad una primissima ricostruzione, l’uomo è stato aggredito nella tarda mattinata di ieri e poi lasciato lì a morire. Dalle indagini, ancora alle prime battute, non è emerso ancora la chiara dinamica di ciò che è successo, né ancora si è a conoscenza di quali siano stati i motivi di un’aggressione tanto violenta e brutale che ha portato il senzatetto ad esser ucciso.

Secondo i primi accertamenti, ad aggredire il clochard sarebbero state due persone, che l’hanno violentemente picchiato e percosso direttamente in strada. L’uomo, poi, ha cercato di compiere qualche passo, fino ad arrivare all’interno di un cortile condominiale, dove si è accasciato. Qui è stato notato ed immediatamente soccorso. Trasportato, poi, al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, qui è deceduto.

Picchiato selvaggiamente da due persone

La ricostruzione effettuata, anche se ancora frammentaria, afferma con certezza, però, che l’uomo non è stato picchiato mentre dormiva. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire gli attimi che hanno preceduto la tragedia e cercare, così, anche di identificare chi lo ha aggredito. Sembrano esser stati due giovani.

Ora, la salma del clochard ucciso è stata posta sotto sequestro e il magistrato di turno ne ha disposto l’autopsia per cercare di capire come sia morto l’uomo, se sia stata solo la violenza delle percosse che ha subito o c’è stato anche dell’altro. Nell’indagine, al momento, non è stata esclusa alcuna ipotesi.

È probabile che gli stessi Carabinieri che stanno indagando acquisiscano, quanto prima, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nella zona dove è avvenuto il pestaggio mortale, per cercare ulteriori indizi quanto anche i frame dei volti di chi ha aggredito il povero clochard per dare un volto ai due assassini.