Clima, finalmente il rapporto Copernicus sul 2022

By

Clima, è stato appena pubblicato il rapporto Copernicus sull’anno precedente (2022). Diversi, numerosi e molteplici i parametri presi in esame, ad iniziare, ovviamente, da quello termico. Vediamo come sta andando.

Oltre alle temperature, i dati risultano molto preoccupanti per quanto concerne l’aspetto relativo alle precipitazioni con una siccità sempre più pronunciata.

Clima, 2022 si conferma il secondo anno più caldo di sempre

La temperatura dell’aria, chiamata anche “temperatura”, ha un grande impatto sulla vita umana e naturale. Influenza la salute delle persone, l’agricoltura e la domanda di energia, e influisce anche sui cicli di crescita degli organismi nell’ambiente naturale.

Quando fa troppo caldo o troppo freddo, la salute umana può essere seriamente compromessa. Se vuoi saperne di più sui periodi di caldo estremo nel 2022, puoi trovare informazioni sulla sezione “Caldo estremo”.

Ma non solo la temperatura dell’aria è importante per monitorare il cambiamento climatico. Anche le temperature dell’acqua sono indicatori cruciali. Le temperature superficiali del mare e del lago sono due esempi importanti che possono aiutare a comprendere meglio il cambiamento climatico.

Temperatura media annuale

In Europa, le temperature medie sono state superiori alla norma per l’intero anno e questo ha influenzato particolarmente le parti meridionali, occidentali e alcune parti orientali del continente, nonché la Scandinavia settentrionale.

In alcune aree dell’Europa sudoccidentale, le temperature sono state eccezionalmente elevate, superando di 2,5°C la media.

Tuttavia, alcune zone, come la Turchia e l’Islanda, hanno avuto anomalie negative con temperature al di sotto della media, con un’escursione di 0,75°C.

Queste informazioni possono fornire una visione generale del clima europeo durante l’anno e sono utili per comprendere meglio gli effetti del cambiamento climatico sulla regione.

Clima, le anomalia della temperatura stagionale

Durante l’inverno, molte parti dell’Europa hanno sperimentato temperature superiori alla media, con alcune eccezioni come la Scandinavia settentrionale e l’Islanda, dove le temperature sono state più fredde del solito.

In particolare, l’Europa centrale e l’Europa orientale hanno visto le maggiori anomalie con temperature rispettivamente oltre la media di di circa 2,5°C e 3,5-4°C

Primavera 2022

Con l’arrivo della primavera, le temperature sono state più vicine alla media nella Scandinavia e nell’Europa occidentale, ma l’Europa orientale ha continuato a sperimentare temperature inferiori alla media di circa 1,5°C.

La Russia nordoccidentale ha visto le temperature più basse con una vasta area che ha registrato anomalie negative di -2°C e una regione più piccola che ha sperimentato un’anomalia di -2,5°C.

Estate 2022

Durante l’estate, la maggior parte dell’Europa ha sperimentato temperature molto al di sopra della media, ad eccezione dell’Islanda e della Turchia. In particolare, il sud-ovest ha visto le temperature più alte con alcune piccole regioni che hanno registrato anomalie di fino a 4°C.

Autunno 2022

Infine, con l’arrivo dell’autunno, le temperature sono state vicine alla media nell’Europa nord-orientale, ma in gran parte dell’Europa settentrionale, occidentale e meridionale le temperature sono state di 1-3°C più calde del solito.

Le maggiori anomalie sono state riscontrate nella Francia sud-occidentale e nella Spagna meridionale e orientale.

Anomalie termiche dei mesi del 2022, clima rovente

Nel corso del 2022, l’Europa ha sperimentato diverse ondate di caldo che hanno interessato varie regioni del continente.

In particolare, queste ondate di calore sono state osservate nei mesi di marzo, maggio, estate, ottobre e dicembre e si sono manifestate attraverso grandi anomalie di temperatura mensili positive. Queste anomalie sono state descritte in dettaglio nella sezione “Calore estremo”.

Mesi più caldi di sempre

Agosto e ottobre 2022 sono stati i mesi più caldi mai registrati, mentre giugno è stato il secondo più caldo. Inoltre, novembre e luglio si sono classificati rispettivamente come il quinto e il sesto mesi più caldi mai registrati. Questi dati indicano come l’aumento della temperatura sia una tendenza sempre più presente in Europa.

Casi di valori negativi

Tuttavia, alcune regioni del continente hanno registrato anomalie negative di temperatura, come nel caso dell’Europa meridionale e orientale a marzo, dell’Europa nord-orientale a maggio e settembre e dell’Europa nord-occidentale a dicembre. In quest’ultimo mese, in particolare, il contrasto è stato evidente con l’Europa meridionale molto più calda della media e l’Europa settentrionale molto più fredda della media.

Va notato che, nonostante alcune regioni abbiano registrato temperature inferiori alla media, nessun mese del 2022 è stato classificato come particolarmente freddo rispetto al record a lungo termine.

Valore giornaliero della temperatura media europea

Il clima dell’Europa nel 2022 è stato più caldo della media per la maggior parte dell’anno, con diversi periodi di temperature molto al di sopra della media in estate e autunno. Questi periodi sono descritti come “Calore estremo”.

Molti periodi più caldi e pochissimi più freddi. Clima verso un deciso riscaldamento

Nonostante alcune regioni abbiano avuto temperature inferiori alla media in alcuni mesi, l’Europa ha sperimentato molti più eventi caldi che freddi durante l’anno. Solo in aprile l’Europa è stata più fredda della media e dall’autunno all’inverno ci sono stati alcuni periodi con temperature inferiori alla media.

A dicembre, un’ondata di freddo ha colpito il nord Europa, con la temperatura più bassa registrata a Reykjavik dal 1918 e il Regno Unito che ha visto uno dei periodi invernali più freddi dal dicembre 2010.

Anomalia media annuale della temperatura dell’aria superficiale minima e massima giornaliera per il 2022

Le temperature medie minime e massime giornaliere per ogni stagione e per l’intero anno sono importanti perché rivelano se ci sono state temperature notturne e diurne insolitamente fresche o calde.

Clima, le temperature minime 2022

Nel 2022, in quasi tutta l’Europa, sia le temperature minime che quelle massime sono state molto al di sopra della media. Le temperature minime sono state fino a 1°C sopra la media nella maggior parte dell’Europa e fino a 3,5°C sopra la media in alcune parti dell’Italia e della Francia, mentre anche la Scandinavia settentrionale ha registrato temperature minime comprese tra 2 e 2,5°C sopra la media.

Temperature massime 2022

Anche le anomalie di temperatura massima sono state elevate in quasi tutta l’Europa, con punte di 2,5°C in Francia e fino a 4°C in alcune aree limitrofe.

Le anomalie stagionali delle temperature massime e minime seguono modelli e ampiezze simili alle anomalie della temperatura media per ciascuna stagione.

In alcune parti dell’Europa sudoccidentale in inverno le temperature minime sono state leggermente al di sotto della media, con temperature massime sopra la media, mentre in Italia in estate le temperature minime sono state molto al di sopra della media mentre le temperature massime sono state vicine o leggermente al di sotto della media.