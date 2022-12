Città più care d’Italia nel 2023: classifica dei prezzi al metro quadro

Al quarto posto la Capitale: Roma, con un prezzo al metro quadro che passerà in media da 3.336 a 3.360 euro (24 euro in più).

Al terzo posto, “bronzo” tra le città più care, c’è Bologna: il prezzo di un’abitazione salirà in media del 3,9%, arrivando a toccare la cifra di 3.419 euro al metro quadro.

Seconda posizione alla città di Firenze, dove il costo al metro quadro passerà da 4.128 a 4.184 euro.