Ciro Immobile scrive un telegramma all’autista del tram

Molti sono i tg e i quotidiani che parlano dell’incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile nel momento in cui era a bordo della sua Land Rover Defender insieme alle figlie.

Un incidente avvenuto nel momento in cui si è scontrato con il mezzo pubblico. Per il momento gli unici dubbi che ancora non sono stati eliminati sono quelli riguardo alla segnaletica verticale.

Il telegramma di Ciro Immobile

L’attaccante della Lazio più chiacchierato del momento, Ciro Immobile, ha voluto inviare un telegramma di auguri all’autista del tram. Stiamo parlando proprio dell’autista del tram che, insieme a lui, è stato coinvolto nell’incidente che si è verificato domenica 16 aprile.

In base a ciò che scrive anche il Messaggero, questo messaggio viene visto come un segnale di vicinanza dopo il terribile accaduto: “Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile”. Sono queste le parole che il legale del calciatore, Erdis Doraci, ha inoltrato nel telegramma indirizzato all’autista del tram.

Inoltre l’avvocato ha anche un altro compito, ossia quello di inoltrare la memoria agli uffici della Polizia Municipale la quale al momento è impegnata sulle indagini dell’incidente.

Lo scontro che ha coinvolto Ciro Esposito e il mezzo pubblico

Il tutto è accaduto durante la giornata di domenica 16 aprile nel momento in cui l’attaccante biancoceleste era alla guida della sua Land Rover accompagnato dalle due figlie. Quella che doveva essere una tranquilla giornata di riposo, si è trasformata totalmente nel momento in cui la volante del calciatore si è scontrata con il tram.

Per il momento resta ancora incerta la funzione della segnaletica verticale in quanto sia il calciatore che l’autista sono fermamente convinti di aver attraversato con il verde. In ogni caso gli agenti del gruppo Prati hanno dato inizio ad un procedimento civile cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

A seguito dell’impatto, Immobile è stato portato in ospedale, luogo in cui gli è stato riscontrato un trauma alla colonna vertebrale insieme alla frattura di una costola. Fortunatamente le figlie del calciatore hanno riportato soltanto ferite lievi anche se hanno trascorso una notte in ospedale. A seguito dell’impatto sono rimaste ferite altre 11 persone, ognuno di loro in modo lieve.

È molto probabile che la causa dell’incidente possa essere attribuita ad un malfunzionamento dell’impianto semaforico proprio come hanno segnalato diversi tassisti romani. Inoltre, non sono mancati tre testimoni i quali hanno affermato che il tram sia passato con il semaforo rosso, testimonianze che i vigili non hanno considerato attendibile. Ma per quale motivo si è giunti a tale conclusione? Sembra infatti che questi testimoni abbiano fatto questa dichiarazione dopo due giorni dallo schianto. Inoltre, la loro versione non sembra essere attendibile anche perché ognuno di loro ha fatto la medesima ricostruzione.

Nel frattempo gli agenti della Municipale hanno accertato, fin da subito, che le telecamere di piazza delle Cinque Giornate, durante la mattinata di domenica, erano disattivate. Ed è per questo motivo che verranno presi sotto analisi i fotogrammi degli occhi elettronici, i quali sono attivi sulla linea 19.