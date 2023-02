Cinque regole da seguire per evitare di cascare nelle truffe trading online

Molti sono gli utenti che si lasciano abbindolare dalla prospettiva di un guadagno facile attraverso il trading, delle proposte che giungono attraverso mail, telefonate o messaggi.

Delle proposte che in molti casi altro non sono che delle truffe. Ma quali sono i consigli da seguire per evitare di cadere nella trappola?

Sempre più comuni le truffe con il trading online

Spesso capita di ricevere un messaggio o una email in cui ci viene proposto di guadagnare molto e velocemente delle cifre strabilianti attraverso il trading online. Si tratta di offerte inerenti alle criptovalute dietro le quali spesso si nasconde un truffatore che organizza il tutto spacciandosi per un intermediario finanziario.

Molto spesso capita che i truffatori affermano di lavorare per società di finanziamento molto importanti. Per attirare l’utente nella trappola, all’inizio propongono di investire soltanto delle cifre molto piccole a cui poi segue sempre un guadagno. E’ questo un modus operandi che i truffatori applicano così che possano ottenere la fiducia della vittima.

Ed è proprio in quel momento che questi finti esperti propongono di fare degli investimenti molto più alti.

Ma quali sono i trucchi da utilizzare per capire se ci si trova di fronte ad una truffa? Per dare una risposta a questa domanda è importante seguire dei consigli da applicare ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad una situazione del genere.

I consigli da seguire per non cadere nella trappola

Il primo punto della lista è quello di comprendere perfettamente che tipo di persona si ha di fronte e accertarsi che questo abbia realmente le competenze. Inoltre è molto importante anche verificare che il soggetto in questione possieda l’autorizzazione per lavorare in qualità di intermediario finanziario.

Infatti sappiamo che l’esercizio verso il pubblico di tutte le attività e servizi di investimento è ad esclusiva di soggetti che possiedono un’ autorizzazione da parte della Consob. Quindi è possibile verificare che il soggetto in questione possieda tali requisiti attraverso una consultazione agli elenchi resi pubblici dalla Consob che possiamo trovare sul suo sito ufficiale.

Un altro campanello d’allarme è la promessa di proposte di guadagno semplici e veloci che molto spesso vengono accompagnate anche da un’immagine di successo per gli investitori. Infatti molto spesso ciò che si vuole trasmettere è la possibilità di ottenere un guadagno senza il minimo sforzo. Ma è questa però un’immagine creata solo per attirare i “pesci nella rete”. È facile capire che dietro alla promessa di un guadagno molto facile si nasconde una truffa.

Un altro consiglio da seguire è quello di verificare immediatamente se ci si trova di fronte ad uno schema Ponzi, un modello di vendita molto utilizzato tra i tuffatori dove i guadagni dei capitali investiti altro non sono che i capitali di altri investitori che molto spesso non sono a conoscenza di questa truffa. Nel momento in cui tutto viene a galla, gli investitori non solo non troveranno nessun guadagno ma perderanno anche i capitali che avevano investito all’inizio.

E’ molto importante capire se ci si trova di fronte ad una truffa prima di effettuare il primo deposito. Infatti spesso capita che al malcapitato viene proposto di investire inizialmente una somma piccola così da ottenere la fiducia e spingerlo poi ad investire sempre di più.

Inoltre, recuperare i soldi investiti non è molto semplice anche perché i truffatori li sposteranno immediatamente all’estero, rendendo impossibile un eventuale intervento da parte della Polizia Postale.

L’ultimo consiglio da seguire è inerente alla consapevolezza. È molto importante sapere attentamente cosa si sta facendo. Infatti, prima di investire una cifra, seppur piccola, è molto importante sapere che cosa offre il mercato, quali sono tutte le caratteristiche del prodotto che si desidera acquistare e quali sono i costi attuali del mercato.