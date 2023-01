Cinema in lutto: è morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni

By

Si è spenta a 95 anni la famosa attrice Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927.

La sua ultima apparizione in tv risale allo scorso maggio, quando era stata ospite di Mara Venier in una puntata di Domenica In.

Addio a Gina Lollobrigida: la diva del cinema italiano si è spenta a 95 anni

Lo scorso luglio aveva spento 95 candeline. Questa mattina, nella clinica romana in cui da tempo era ricoverata, si è spenta la diva del cinema italiano, Gina Lollobrigida.

Meglio nota come la Lollo, Gina Lollobrigida è stata una delle attrici più importanti della sua generazione, e insieme all’eterna rivale, Sophia Loren, ha dato vita a quell’immagine di sex symbol che si è saputa trasformare in star internazionale.

La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata quando, poco più che un’adolescente, aveva preso parte ad alcuni fotoromanzi dell’epoca. Nel 1944 si trasferì a Roma, dove si iscrisse all’Istituto di Belle Arti. Tre anni dopo, al concorso di Miss Italia, si classificò terza, dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale.

Dalla bersagliera alla Fata Turchina: i ruoli cult della Lollobrigida

Intanto, iniziava a muovere i primi passi nel mondo del cinema, prima come comparsa, poi in ruoli minori, dimostrando anche la sua attitudine al canto. Nel gennaio 1949 sposò il medico sloveno Milko Skofic e 8 anni dopo, da quell’unione, nacque il primo figlio, Milko jr.

All’inizio degli anni ’50 arrivano i primi successi, Campane a martello di Luigi Zampa 1949, Achtung, Banditi! (1951) di Carlo Lizzani e poi la popolarità con Altri tempi di Alessandro Blasetti, nell’episodio Il processo di Frine con Vittorio De Sica, che conierà per lei il neologismo “maggiorata fisica”. Due anni dopo arriva il ruolo che la consacrerà a diva del cinema italiano: accanto a De Sica, la Lollobrigida interpreta la Bersagliera in Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini.



L’anno seguente gira un sequel del film, ma rifiuta il terzo atto, che viene assegnato a Sophia Loren.

Nel 1971 divorzia dal marito e l’anno seguente interpreta l’indimenticabile Fata Turchina nel Pinocchio televisivo di Luigi Comencini, ma dalla metà degli anni Settanta dirada le apparizioni per dedicarsi alla fotografia e alla scultura.

Nell’ottobre 2006 dichiara a un quotidiano spagnolo l’intento di sposarsi, dopo una relazione tenuta segreta per oltre un ventennio, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, di 34 anni più giovane. Tempo dopo la Lollobrigida racconterà di aver subito una truffa da Rigau che aveva cercato di sposarla per procura e che lei in seguito aveva denunciato.