La Cina denuncia nuovi oggetti volanti nel proprio cielo, dopo l’abbattimento del pallone spia a stelle e strisce.

La Cina afferma che palloni statunitensi hanno violato sul proprio spazio aereo “più di 10 volte” dall’inizio del 2022. Con le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti, dopo l’abbattimento di un pallone spia, Pechino ha affermato che diversi palloni americani hanno violato il suo spazio aereo lo scorso anno.

Cina, gli USA avrebbero violato il proprio spazio aereo

È il turno della Cina di contrattaccare. A poco più di una settimana dal volo sopra gli Stati Uniti di un pallone cinese, lunedì Pechino ha risposto affermando che anche palloni americani avrebbero violato il proprio spazio aereo. L’episodio ha riacceso le tensioni tra i due Paesi.

“Solo dallo scorso anno, i palloni americani hanno sorvolato (il territorio della) Cina in più di dieci occasioni senza alcuna autorizzazione”, ha assicurato alla stampa un portavoce della diplomazia cinese, Wang Wenbin.

Non ha approfondito gli incidenti in questione, esortando i giornalisti a “fare riferimento alla parte statunitense“. Tuttavia, ha assicurato che queste incursioni sono state gestite da Pechino in modo “responsabile e professionale”.

Dalla scoperta del primo pallone cinese sopra gli Stati Uniti, abbattuto pochi giorni dopo, tre oggetti volanti sono stati avvistati nello spazio aereo americano e canadese. Venerdì un aereo americano ha abbattuto un secondo velivolo nei cieli dell’Alaska.

Sabato è stato rintracciato sopra il cielo canadese: un oggetto è stato abbattuto, seguito da un terzo domenica, che è volato vicino al confine canadese, sul lato americano.

La distruzione dell’ordigno era stata fortemente denunciata dalla Cina, la quale assicura che si tratta di un semplice aerostato civile che ha deviato dalla propria traiettoria. La natura delle altre tre macchine e la loro appartenenza non è ancora nota.

Gli abbattimento negli Stati Uniti

Un jet da combattimento statunitense ha abbattuto un nuovo oggetto non identificato al confine con il Canada, domenica 12 febbraio sopra il lago Huron, al confine con il Canada. Questo nuovo episodio nel cielo nordamericano si aggiunge a diverse altre incursioni degli ultimi giorni.

Questo oggetto, il quarto in poco più di una settimana, “è stato abbattuto dai piloti della US Air Force e dalla Guardia Nazionale” , ha twittato la rappresentante democratica del Michigan, Elissa Slotkin, mentre il suo collega Jack Bergman parla di un “oggetto (…) dismesso sul lago Huron“.

Diversi funzionari eletti americani hanno chiesto maggiore trasparenza al governo sull’esatta natura di questi oggetti misteriosi. La comunicazione dell’esercito finora è stata molto laconica.

Il giorno prima, un’altra macchina è stata abbattuta da un F-22 americano. L’oggetto ha volato a più di 12.000 metri di altitudine, secondo il ministro della Difesa canadese Anita Anand. Era “entrato illegalmente nello spazio aereo canadese e ha rappresentato una [possibile] minaccia per la sicurezza dei voli civili“, ha aggiunto alla stampa.

“Per il momento stiamo continuando le analisi dell’oggetto, quindi non sarebbe prudente da parte mia speculare sulla sua origine” , ha proseguito Anita Anand, prima di ringraziare il Pentagono e i membri degli eserciti canadese e americano per la collaborazione.

Una “anomalia radar”

Sempre sabato notte, un jet da combattimento è stato inviato per indagare su una “anomalia radar” sullo stato americano del Montana, secondo quanto riferito dalle forze armate statunitensi.

“Questo velivolo non ha identificato alcun oggetto [consentendo] di correlare gli echi radar“, secondo il North American Aerospace Defense Command (NORAD) e l’American Northern Command, che affermano di continuare “a monitorare la situazione“.

Lo spazio aereo di questo territorio – nel nord-ovest degli Stati Uniti – era stato temporaneamente chiuso “per supportare le operazioni del Dipartimento della Difesa“.

Le operazioni di ricerca e recupero per i resti dell’oggetto distrutto venerdì sono continuate sabato, ma sono state ostacolate dal “raffreddamento dell’aria artica, dalla neve e dalla luce diurna limitata“, ha affermato il comando nordamericano in una nota. Il Pentagono non può fornire “ulteriori dettagli sull’oggetto, comprese le sue capacità, lo scopo o l’origine“, si legge in una nota.