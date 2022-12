Cimici in cucina, ne basta poco così per eliminarle in maniera definitiva

Le cimici non sono pericolose per la nostra salute ma possono essere molto fastidiose, soprattutto se entrano in cucina. Vediamo come eliminarle.

Spinte dalle temperature rigide, le cimici cercano riparo al caldo delle nostre case ma non sono ospiti graditi.

Cimici in cucina: perché entrano

Soprattutto con i cambi stagionali, quando il caldo lascia spazio ad un freddo pungente, le cimici cercano di entrare in casa per ripararsi. Esse fanno il loro ingresso attraverso le finestre aperte o delle piccole fessure presenti nei muri.

Le cimici, quelle che volano e che generalmente, sono verdi o marroni, non sono pericolose per la nostra salute ma potrebbero essere molto fastidiose. In primis, per il loro ronzio, in secondo luogo per l’odore sgradevole che sprigionano se dovessero essere accidentalmente pestate. Esse sono completamente diverse da altre cimici, quelle che si annidano nei materassi e che provocano fastidiose, nonché pericolose, punture sulla nostra pelle.

Di cimici per così dire, classiche se ne stanno diffondendo molte. Un esempio sono le marmorate o asiatiche che danneggiano le piante e potrebbero rivelarsi pericolose anche per l’uomo.

Naturalmente, l’ingresso in casa delle cimici potrebbe essere stanato sul nascere grazie all’installazione delle zanzariere ma anche al sigillare tutti i possibili ingressi dall’esterno. Se ciò non fosse possibile o comunque ne hai trovate alcune in casa, allora ti conviene continuare a leggere.

Come eliminarle: basta un solo ingrediente

Per fortuna, ci sono degli ingredienti naturali che fungono da dissuasori per le cimici. In particolare, stiamo facendo riferimento al tea tree oil, un prodotto che è non solo naturale che funge da repellente ma che può diffondere nelle nostre case anche una gradevole profumazione.

Il tea tree oil è ricavato dalla Melaleuca, nello specifico, dalle sue foglie. Si può comprare sia in farmacia che nelle erboristerie. Per l’essere umano è molto utile contro le infiammazioni.

Per usarlo come repellente, dovrebbe essere versata qualche goccia nei punti di ingresso delle cimici: porte, finestre, scale, balconi, sia all’interno che all’esterno.

Se non dovessi riuscire a reperire il tea tree oil, puoi anche provare un altro ingrediente naturale. Si tratta dell’aglio che, con il suo odore sgradevole, potrà tenere lontani i parassiti. Se lo si schiaccia l’odore potrebbe essere ancora più pungente. Insieme alla cipolla, poi, si potrebbe dare vita ad un decotto infallibile. Bastano 30 grammi di aglio e 30 di cipolla da lasciare bollire in un litro di acqua. Sarà l’odore del decotto a fungere da repellente.

E ancora, se sei alla ricerca di un profumo più marcato che possa pervadere la tua casa ed essere, al tempo stesso, un valido repellente, scegli il sapone di Marsiglia. Creandone una miscela con l’acqua e versandolo in uno spruzzino, potrai ottenere un ottimo rimedio contro le cimici.