Cimici in casa, ma da dove sbucano? Ecco qual è la loro entrata segreta

Le cimici potrebbero essere delle inquiline sgradite in casa tua, vediamo da dove entrano e come eliminarle.

Esistono diverse tipologie di cimici. Tra queste, le più insidiose sono le cimici dei letti e quelle verdi.

Cimici: perché potrebbero essere pericolose

Purtroppo, non è difficile trovare nelle nostre case le cimici. Ne esistono diverse tipologie e alcune potrebbero rivelarsi piuttosto pericolose. Se le cimici verdi non pungono gli esseri umani ma sono pericolose per le piante, le cimici dei letti, invece, potrebbero, annidandosi nei materassi, pungerci in modo molto fastidioso.

Le cimici verdi sono caratterizzate dal cattivo odore e dal ronzio, risultando perciò, molto fastidiose. Esse possono infestare le nostre piante.

Per poterle stanare e allontanarle dalle nostre abitazioni, è estremamente utile capire da dove riescono ad entrare. Conoscere il nemico, infatti, è uno dei modi migliori per stanarlo e sconfiggerlo.

Da dove entrano le cimici

La cimice verde entra nelle nostre case per potersi riparare dal freddo che incombe. Il periodo in cui se ne possono trovare di più, ronzare in casa, è sicuramente quello autunnale, quando le temperature possono scendere anche in modo repentino.

Per quanto riguarda le cimici dei letti, invece, si insidiano nei materassi e negli imbottiti con lo scopo di trovare il loro cibo: il nostro sangue. Gli obiettivi delle due tipologie di cimici sono, dunque, particolarmente differenti.

Le cimici verdi possono trovare, invece, nutrimento dalle piante che abbiamo in casa o sul balcone. Entrano nelle nostre case dalle finestre e dalle porte aperte oppure da piccoli spifferi e fessure minuscoli. La loro invasione potrà essere evitata installando delle zanzariere e controllando minuziosamente se nei nostri muri e finestre ci sono delle fessure.

Sigillare ogni punto di ingresso ne scongiurerà l’arrivo in casa. Inoltre, si possono eliminare le fonti di umidità come i sottovasi nel balcone che andrebbero svuotati periodicamente. Un’altra buona abitudine potrebbe essere quella di posizionare delle piante aromatiche che potrebbero dissuaderle.

Le cimici dei letti, invece, possono essere trasportate. Ebbene sì, possono annidarsi nelle nostre valigie che, magari, sono state contagiate in alberghi o in luoghi affollati come porti ed aeroporti. Ecco perché si consiglia di non appoggiare mai le valigie sul letto di ritorno da un viaggio ma anche dagli ospedali. La valigia dovrebbe essere minuziosamente pulita e sterilizzata prima di essere aperta in casa, magari nell’ingresso. A tale scopo ci sono salviette o spray disinfettanti.

Le cimici dei letti si annidano in spazi bui e angusti dove possono proliferare nascoste dall’occhio umano che a stento può percepirle date le loro dimensioni ridotte.

Disinfestare una casa dalle cimici di questo tipo, richiede essenzialmente l’intervento di ditte specializzate a questo scopo. Oltre che nel materasso, infatti, potrebbero essere passate nella moquette o altri imbottiti e sono difficili da stanare.