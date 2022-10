Cimici in casa, con questi 3 ingredienti vanno via: il potente rimedio casalingo

SOS cimici in casa: quali sono i validi rimedi naturali e casalinghi per farle svolazzare? Bastano tre ingredienti per dire addio alle cimici in casa.

Con l’arrivo della stagione autunnale e del cambio di stagione è facile che i piccoli insetti invadano la propria abitazione. Oltre alle formiche, ragni, etc. etc. c’è un altro piccolo insetto, la cimice che prende di mira le nostre abitazioni. Le cimici sono davvero fastidiose e moleste, volano all’interno delle abitazioni e infestano anche gli angoli della propria casa. Questi fastidiosi insetti prendono d’assalto anche gli armadi e i mobiletti, oltre che le credenze in cucina.

Se vengono toccate le cimici emettono un odore maleodorante. Con lo sbalzo termico questi insetti ricercano ripari più caldi dove potersi rifugiare. Durante la stagione autunnale le cimici entrano all’interno delle abitazioni dalle finestre, dalle porte e dalle fessure presenti nei muri. È bene cercare di prevenire l’infestazione delle cimici ricorrendo a 3 validi rimedi naturali.

Cimici: quali sono le tipologie?

Esistono tante tipologie di cimici che possono entrare all’interno delle abitazioni o possono posarsi sui balconi o vivere indisturbati nei giardini. Le cimici asiatiche sono di colore marrone scuro e sono causa delle invasioni nell’ecosistema. Le cimici dei cavoli sono insetti di colore rosso-nero e sono insetti in grado di causare danni al sistema agricolo. Le cimici verdi sono insetti autoctoni. Essendo insetti indesiderati le cimici non sono assolutamente pericolose per l’uomo. Come tenerle lontane? Quali sono i rimedi?

I prodotti chimici sono efficaci contro le cimici?

Per dire addio alle cimici spesso si ricorre all’utilizzo di prodotti chimici, ma non sempre sono efficaci. I repellenti chimici possono essere dannosi per la salute umana e per l’ambiente circostante. I repellenti chimici per le cimici possono provocare irritazione oculare, cutanea e problemi all’apparato respiratorio. Inoltre, i repellenti chimici possono essere dannosi per l’ambiente circostante.

Addio alle cimici: i tre ingredienti naturali efficaci

Ci sono tre validi rimedi naturali ed efficaci che consentono di dire definitivamente addio alle cimici.

L’aglio è un valido rimedio naturale che può essere distribuito in spicchi, che possono essere appesi sopra le porte e sopra i davanzali. L’odore forte dell’aglio è sgradito alle cimici, che si allontaneranno.

L’olio di Neem ha proprietà repellenti ed antisettiche: basterà versare qualche goccia su un panno in tessuto e pulire tutte le superfici, in particolare le zone nascoste. Questo olio è ricco di azadiractina, uno dei principi attivi contenuti in questo repellente naturale. Questa sostanza è contenuta nei semi e, in misura minore, nelle foglie. Si tratta di un repellente atossico nel tutto naturale.

Altro ingrediente naturale da utilizzare per combattere le cimici è l’aceto, che ha un odore sgradevole e acre. Basta versare un po’ di aceto su un panno e pulire tutte le superfici. È possibile addizionare l’aceto con dell’olio essenziale per creare un repellente naturale efficace.