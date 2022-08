Cilento, frana un costone in spiaggia: una persona ferita

Una frana in spiaggia nel Cilento ha provocato il ferimento di una persona. Secondo quanto emerso, nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto un uomo di 30 anni.

Il 30enne sarebbe rimasto ferito a causa di una frana mentre si trovava nella “Spiaggia dei Francesi” in territorio del Comune di Camerota, in provincia di Salerno. Nelle scorse ore, un masso si sarebbe staccato dal costone e sarebbe precipitato sulla spiaggia sottostante.

Frana in spiaggia nel Cilento: masso si stacca da un costone, un ferito

La caduta del masso da un costone nella spiaggia del Cilento sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, intorno alle 13.

Stando a quanto riferito dall’Ansa, la frana avrebbe provocato il ferimento di una persona, un uomo di 30 anni che si trovava nell’area balneare del comune di Camerota (Salerno) e che avrebbe riportato diverse fratture.

La ricostruzione della dinamica e i soccorsi

Secondo quanto riportato dalla stessa agenzia di stampa, l’allarme per la frana registrata nella “Spiaggia dei Francesi” sarebbe stato lanciato da un bagnante intorno alle 13 di ieri.

Sul posto sarebbe scattato l’immediato intervento dei soccorsi per scongiurare un peggiore epilogo dell’incidente.

La segnalazione è stata raccolta dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Palinuro e, stando a quanto si apprende, la Guardia Costiera avrebbe disposto l’invio di una motovedetta SAR classe 800 e di un altro mezzo in dotazione a Marina di Camerota.

Sul posto teatro dell’accaduto anche il personale sanitario del 118 e un gommone della Protezione Civile per le attività di recupero del ferito e il successivo trasferimento dello stesso presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

Secondo la ricostruzione finora emersa, l’uomo sarebbe stato colpito da un masso del costone franato sopra la spiaggia. Il 30enne, che si sarebbe trovato in quella località in compagnia della figlia, sarebbe stato travolto mentre si trovava in un ristorante del luogo.

Su ordine delle autorità intervenute, i turisti presenti nell’area dell’incidente sono stati evacuati e condotti in una zona al riparo da rischi. In corso in queste ore, secondo l’Ansa, i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della zona teatro dell’accaduto. Al momento non è chiaro se sia stato aperto un fascicolo da parte della locale Procura.