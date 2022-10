Cicogna in arrivo a Windsor, proprio lei potrebbe essere incinta: l’indiscrezione

Windsor in festa, la cicogna arriva per la amatissima e chiacchieratissima nobildonna. L’indiscrezione dalla casa reale fa esplodere il cuore dei sudditi dall’emozione. Che bella news!

Il Regno Unito, dopo un periodo difficile, può tornare a sorridere. Arriva un’indiscrezione clamorosa dalla corte: lei è in dolce attesa.

Arriva la cicogna a Windsor, Regno Unito in subbuglio

Sono state settimane complicate, queste, per i reali del casato dei Windsor. Un mese fa, si spegneva la Regina Elisabetta. La monarca di 96 anni, è morta nel suo castello scozzese a Balmoral, a seguito di alcuni problemi di salute che da un po’ di tempo le stavano procurando sofferenza, uniti anche alla longeva età.

La scomparsa della sovrana più famosa al mondo ha sconvolto tutti. I componenti della Royal Family ancora non hanno superato questo lutto devastante che ha scombussolato non soltanto gli equilibri della monarchia ma anche di una famiglia numerosissima.

I reali ora si ritroveranno, secondo le leggi della successione, a contendersi e ripartirsi equamente, tra le tante cose, l’eredità politica di una delle donne più importanti del mondo che ha scritto la storia inglese e indirettamente, anche quella di altre nazioni.

Anche se sono giorni bui a palazzo reale, proprio da Windsor arriva però una lieta notizia. L’indiscrezione della sua gravidanza fa sussultare il cuore di tutti: lei sarebbe in dolce attesa.

Sudditi in festa: l’indiscrezione della gravidanza fa gioire il mondo

Arrivano indiscrezioni succulente direttamente dalla casa reale, che fanno scoppiare il cuore dei sudditi dalla gioia. Lei probabilmente è in dolce attesa: facciamo riferimento alla moglie di William, la principessa Kate.

La Middleton, che da poco ha assunto il ruolo che è un tempo era appartenuto a Diana, quella di principessa del Galles, è stata avvistata bella più che mai, con un una nuova luce sul viso e un aspetto radioso, oltre che un piccolo accenno di pancino che hanno fatto pensare ai mass media nazionali e internazionali che la ex duchessa di Cambridge sia in dolce attesa.

Kate e William hanno già tre figli: George, che un giorno prenderà il posto di Carlo e poi di suo padre salendo sul trono d’Inghilterra, la principessa Charlotte e il piccolo Louis, il birbantello della famiglia.

I due principi del Galles non hanno mai negato il loro desiderio di mettere al mondo un altro figlio e, se più volte in passato si era mormorato di una gravidanza poi sempre smentita della principessa, oggi le voci sembrano essere più sicure.

Solo recentemente, proprio qualche giorno fa, la ex duchessa ha preso parte a un evento sulla maternità. Si è recata in una cittadina inglese, quella di Guildford, per fare visita ad un reparto di maternità.

Proprio lei, in prima persona, come aveva fatto in passato anche Lady Diana, si è lasciata intenerire dai neonati del reparto, prendendo in braccio anche alcuni bambini. La dolcezza di Kate è indescrivibile, il suo senso di maternità è evidente: la principessa sembra proprio pronta per diventare nuovamente mamma.

I sudditi sarebbero felicissimi per la coppia composta da William e Kate e, se questa indiscrezione dovesse essere confermata, se la cicogna dovesse davvero arrivare a palazzo Reale, sarebbe veramente un momento di luce in un periodo così buio.