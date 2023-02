Ciclone nevoso arriverà in queste regioni italiane: chi sarebbe a rischio

By

Ciclone nevoso arriva in Italia. Queste le regioni del nostro stivale che saranno colpite da abbondanti fiocchi di neve. Ecco chi è altamente a rischio. Occhio.

Addio alla primavera in anticipo e bentornato all’inverno. L’Italia avvolta dalla neve. Ecco chi rischia grosso: ciclone nevoso in arrivo in queste zone.

l’Italia avvolta dalla neve

Già da qualche ora le temperature si sono abbassate. In tutto lo stivale si è verificato un cambiamento climatico inaspettato. Fino a qualche giorno fa, in maniera sorprendente, la primavera pareva esser arrivata nella nostra penisola.

Giornate soleggiate e temperature calde soprattutto al Sud che hanno sfiorato i 16 gradi, hanno fatto parlare di una primavera in anticipo. Persino gli esperti del tempo sono rimasti sorpresi da questo cambiamento climatico. Purtroppo però, il bel tempo è durato quanto un gatto in tangenziale e cioè pochissimo.

Nel giro di poche ore, di nuovo l’Italia si ritrova avvolta nella morsa del freddo siderale. A preoccupare i meteorologi però è soprattutto il ciclone nevoso che tra qualche ora farà capolino sul nostro stivale.

Queste le regioni italiane particolarmente a rischio: occhio se vivete qui. Arriverà non soltanto la neve a bassa quota ma anche violenti temporali che da Nord a Sud faranno parlare ancora una volta di uno degli inverni più freddi come non lo si vedeva da oltre 60 anni.

Ciclone nevoso in arrivo su queste regioni italiane

Mentre gli italiani si preparano a dire già bye bye alla primavera in anticipo, l’inverno fa di nuovo capolino sulla nostra penisola. Neanche il tempo di goderci giornate soleggiate e temperature miti che di nuovo gli italiani si sono ritrovati costretti a cacciare sciarpa, guanti e cappelli.

Ritorna l’inverno e con se porta non soltanto il gelo siderale ma pure la neve: sta per arrivare Big snow, il ciclone nevoso che promette di paralizzare mezza Italia. Già da lunedì 27 febbraio, buona parte delle regioni meridionali e settentrionali si ritroveranno a fare i conti con fiocchi di neve piuttosto copiosi anche a bassa quota.

Una vasta depressione proveniente dal Nord Europa farà arrivare correnti siderali sul bacino del Mediterraneo mentre la bassa pressione dal Nord Africa darà vigore e forza a correnti fredde che potrebbero inscenare un nuovo ciclone Mediterraneo.

I meteorologi parlano di una tempesta perfetta che agiterà anche i nostri mari mossi da correnti artiche e precipitazioni abbondanti. Non spaventa soltanto la neve che farà capolino sulla nostra penisola ma anche i temporali che colpiranno in maniera piuttosto abbondante quasi tutte le regioni dello stivale, non soltanto quelle del settentrione ma anche Marche, Umbria e Toscana.

Previste nevicate a bassa quota pure al Sud, occhio alla Campania e al Molise. Anche il vento non darà tregua: Sicilia e Sardegna con mari mossi già a partire da questo fine settimana.

Possiamo prepararci a dire addio al bel tempo e alle giornate soleggiate: non torneranno per un po’ e le temperature miti saranno per il momento solo un bel ricordo. Secondo gli esperti del tempo, almeno fino a metà marzo le temperature saranno piuttosto basse e il freddo non darà tregua agli italiani.

L’inverno non sembra voler lasciare il posto alla primavera che per qualche giorno però ci ha fatto riscaldare il cuore e strappato un sorriso di fronte alla vista di giornate calde e luminose.