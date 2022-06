“Ci sposiamo”, bomba da UeD: proprio loro all’altare | Finalmente la dolce proposta

UeD, bomba clamorosa per due amatissimi volti noti della trasmissione: finalmente arriva la dolce proposta, proprio loro decidono di andare all’altare. Che gioia immensa per i fan!

Lieta notizia per i tantissimi seguitori del dating show di Canale 5: una delle coppie più amate della trasmissione decide di andare all’altare. Arriva la dolce proposta che fa emozionare tutti.

Bomba da UeD, matrimonio in arrivo

Sebbene Maria De Filippi e la sua squadra siano in vacanza, i colpi di scena dal salotto dei sentimenti di UeD continuano ad arrivare inarrestabilmente. I social ancora sono in grado di tenere alta l’attenzione dei fan con le vicende private che riguardano i volti noti dell’amatissimo programma condotto ormai da oltre venticinque anni dalla moglie di Maurizio Costanzo.

A proposito di UeD, avete visto che cosa è successo nelle ultime ore? Attraverso i social, un volto noto della trasmissione ha fatto il lieto annuncio: arriva la dolce proposta di matrimonio. Proprio loro hanno deciso di fare il grande passo, finalmente si sposano. Ecco chi sono i protagonisti di questo evento gioioso e quando ci sarà l’attesissimo sì.

Gioia immensa per i fan di Uomini e Donne: loro hanno deciso di sposarsi

Arriva una bomba direttamente da UeD: proprio loro, volti amatissimi del dating show di Canale 5, hanno deciso di convolare a nozze… per la seconda volta! Stiamo parlando di Marco Fantini e di Beatrice Valli.

La coppia che si è conosciuta proprio nello studio di Maria De Filippi in realtà si è sposata lo scorso 29 maggio con una cerimonia super sfarzosa sulla bellissima isola di Capri ma solo con rito civile per una questione prettamente logistica.

Come ha spiegato Beatrice nelle sue Instagram stories, era difficile spostare gli ospiti arrivati a Capri, dalla piccola chiesetta collocata sull’isola alla location in cui si sarebbe tenuto il ricevimento.

La coppia ha deciso dunque di optare per il rito civile da tenersi direttamente nella villa nella quale si è tenuto poi l’atteso evento. Ed è proprio attraverso il suo profilo Instagram che la ex corteggiatrice di Uomini e Donne condivide però con i fan un altro lieto annuncio: lei e Marco celebreranno a breve il secondo matrimonio, quello religioso, a Milano.

Queste le sue parole:

“Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa, qui a Milano perché ci teniamo a sposarci in chiesa”.

Molto probabilmente dunque non ci saranno condivisioni social come all’inizio aveva già annunciato Beatrice. Per il momento non è stata annunciata ai seguitori neanche la data che però già c’è: il matrimonio religioso sarà davvero top secret.

Siamo a conoscenza soltanto della città nella quale si celebrerà e cioè Milano. Marco e Beatrice stanno insieme da quasi 9 anni. Mai alti e bassi, mai gossip e pettegolezzi preoccupanti sul loro conto.

Il loro amore è forte e duraturo, i due hanno messo su famiglia subito dopo aver lasciato il dating show di Canale 5. Nel 2017 nasce Bianca e nel 2020 Azzurra. Marco decide di chiedere a Beatrice di sposarlo in una romanticissima Parigi, a causa però del covid purtroppo hanno dovuto rimandare il loro matrimonio per diverso tempo. Finalmente però adesso hanno realizzato il loro sogno per ben due volte.