Ci sono altre conferme sul fatto che il Covid sia partito da un laboratorio

Uno virologo cinese ammette per la prima volta che il Covid-19 potrebbe essersi diffuso partendo da un laboratorio di Wuhan.

A distanza di più di 3 anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che ha tenuto in ginocchio il mondo, arrivano delle rivelazioni sconcertanti. Molti avevano ipotizzato che il virus potesse essere nato in un laboratorio, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma: il Covid-19 si sarebbe diffuso a partire da un laboratorio di Wuhan.

Covid-19 nato in laboratorio, il virologo che dopo 3 anni smentisce la Cina

Quella della responsabilità dei laboratori cinesi riguardo allo scoppio della pandemia da Covid-19 è una tesi a lungo sostenuta dall’FBI statunitense. Dal canto suo, però, il Governo cinese ha sempre respinto le accuse. E oggi, a più di 3 anni di distanza dall’inizio di quell’incubo, il virologo cinese George Gao rompe il silenzio sulla questione ai microfoni della BBC, emittente televisiva di punta britannica.

Gao non è un virologo qualunque, ma ha lavorato come Capo del Centro cinese per il Controllo delle malattie, prima e nel corso della pandemia. Motivo per cui la sua opinione è da considerarsi autorevole.

Interrogato sulle ragioni della diffusione del Covid-19, il virologo ha risposto dicendo che l’ipotesi comune secondo la quale qualcuno nei laboratori dell’Istituto di virologia di Wuhan si sia lasciato sfuggire il virus non è da scartare. “Bisogna sempre sospettare di tutto”, ha continuato Gao.

Parole che non confermano direttamente la responsabilità del Governo cinese nello scoppio della pandemia, ma che fanno comunque pensare.

Le indagini di Governo cinese ed FBI

Come ben sappiamo, Pechino ha sempre respinto con decisione le accuse e anche solo le teorie che attribuivano la fuga del virus da Covid-19 dal laboratorio dell’Istituto di virologia di Wuhan.

Gao, comunque, ha riferito ai microfoni della BBC che lo stesso Governo, successivamente alla fase di picco della pandemia, avrebbe intrapreso in qualche modo delle investigazioni ufficiali proprio presso l’Istituto. Investigazioni che non si sarebbero rese necessarie se il Governo fosse stato davvero convinto che in nessun caso il virus si sarebbe potuto propagare a partire da quei laboratori.

Comunque, il dottor Gao non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo, né si può dire che le sue dichiarazioni non lascino spazio a dubbi. Il virologo, infatti, dopo aver affermato che non è possibile escludere nessuna delle ipotesi formulate, ha anche fatto sapere che le indagini portate avanti nei laboratori incriminati hanno dato esito negativo.

Nel corso di questi 3 anni di pandemia, nessuno è riuscito nell’intento di dimostrare con certezza da dove sia partito il contagio da Covid-19. Conseguentemente, nessuno ha dimostrato di chi sia quindi la responsabilità per una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo.

Comunque, ben due Agenzie Federali americane hanno più volte sostenuto che sia ragionevole credere che il virus si sia diffuso a partire dai laboratori di Wuhan.

Nello specifico, si parla dell’FBI e del Dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti, entrambe arrivate a questa ipotesi secondo informazioni fornite dall’intelligence.

Addirittura, il direttore dell’FBI, Christopher Wray, aveva fatto dichiarazioni piuttosto decise al riguardo, affermando che l’Agenzia avesse basi solide per attribuire la responsabilità a Pechino. E questo, ovviamente, ha dato il via a una profonda crisi diplomatica tra le due superpotenze.

Lo scontro geopolitico legato al Covid-19

Il dibattito su a chi vadano attribuite le responsabilità per la nascita e diffusione del Covid-19 ha scatenato contrasti tra la Cina e i Paesi dell’Occidente. E questo anche a motivo delle diverse teorie sviluppate nel corso di questi 3 anni.

La prima delle due ipotesi più accreditate è quella del laboratorio, di cui abbiamo appena parlato. L’altra è quella che sostiene che il virus si sia diffuso a partire dal mercato di Huanan. Secondo questa teoria, in particolare, il Covid-19 sarebbe arrivato, e non nato, al mercato di Huanan tramite gli imballaggi di cibo congelato.

Probabilmente, però, quale di queste teorie sia quella fondata resterà un mistero ancora a lungo.