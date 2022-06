Il frontman dei Coldplay, Chris Martin. è stato in un pub dove improvvisamente ha dedicato una canzone a una coppia di sposini. Il video è diventato virale.

Solo se si è molto fortunati può accadere di ritrovarsi nello stesso pub con una star della musica mondiale: Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha fatto praticamente un mini concerto privato in un pub del Somerset.

Il video dell’esibizione sta diventando virale e ha entusiasmato i suoi milioni di fan, ovviamente sbalorditi e entusiasti della disponibilità e bravura del cantante. Ecco il video che sta spopolando sul web.

Chris Martin delizia gli avventori di un pub nel Somerset: la dedica a due sposini

Chris Martin è uno dei cantanti noti per la sua disponibilità e per il suo grande amore verso i suoi fan, infatti incontrarlo in posti insoliti è molto comune.

Proprio com’è successo in questi giorni, dopo un suo concerto con la band nel Somerset. Il cantante 45enne aveva appena cantato al Glastonbury Music Festival, a cui hanno partecipato ben 200.000 persone in un weekend, ma poi si è ritrovato a suonare per poche persone al pub chiamato The Stag Inn a Hinton Charterhouse.

Il cantautore si è fiondato al pianoforte dopo che una coppia al pub, che stava pianificando il proprio matrimonio, ha detto che la loro prima canzone, per ballare durante la cerimonia, sarà proprio “A Sky Full of Stars” dei Coldplay.

In un video pubblicato sull’account Twitter del pub, Chris Martin, accompagnato dalla fidanzata Dakota Johnson, chiede alla coppia i loro nomi prima di suonare la canzone di successo emozionando tutti.

Ecco il video:

Chris sendo Chris!😍

Recentemente Chris Martin esteve tocando em um pub (bar) em Beth na Inglaterra!🇬🇧 🎥: @allyxparkin pic.twitter.com/uWLlaFbywJ — Portal Coldplay ⌾ (@Portal_Coldplay) June 26, 2022

Chi è Chris Martin, il famosissimo volto dei Coldplay

Chi non conosce Chris Martin? Il cantante è il volto della famosa band Coldplay, che ormai da decenni si trova sulla scena musicale internazionale.

La band ha pubblicato il loro primo album “Parachutes” nel 2000, che ha raggiunto presto il primo posto in tutte le classifiche mondiali, portandoli al successo.

Hanno raggiunto la fama mondiale grazie al singolo “Yellow”, che ha raggiunto il numero quattro nelle classifiche del Regno Unito. Da allora, sono tantissimi i successi che ancora oggi restano vivi nel cuore dei fan, come “Viva La Vida” nel 2008 e “Paradise” del 2011.

Chris Martin è stato sposato con l’attrice Gwyneth Paltrow, dalla quale ha avuto due figli Apple, che oggi ha 18 anni, e Moses, che invece ne ha 16.

Ora è fidanzato con la bella Dakota Johnson, attrice figli di Melanie Griffith e Don Johnson.