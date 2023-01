L’uomo l’avrebbe cercata dentro e fuori casa, finché non ha scoperto il corpo della figlia nell’elettrodomestico.

Nonostante i soccorsi e le cure dei sanitari, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La bambina sarebbe morta per soffocamento, ma le indagini sono ancora in corso. Il padre e gli altri familiari l’avrebbero cercata anche fuori casa, fino a che l’uomo non ha trovato la piccola all’interno della lavatrice.

Choc a Parigi: bambina di 3 anni trovata morta nella lavatrice

Non riusciva a trovarla da nessuna parte, così è sceso anche in strada per cercarla, ma della sua piccola – una bimba di appena 3 anni – non c’erano tracce. Disperato, è tornato in casa e lì ha fatto la drammatica scoperta. La piccola era intrappolata nella lavatrice. Il papà ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per la bambina non c’era ormai più nulla da fare.

È il dramma avvenuto questa mattina a Parigi, in un appartamento del 20esimo arrondissement. Stando alle prime informazioni trapelate, sembra che sul corpo della bambina non siano stati evidenziati segni di violenza, ma le indagini sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento.