Chiesa si taglia le vacanze, a gennaio vuole tornare decisivo

Dopo la piccola parentesi con la nazionale italiana Federico Chiesa si godrà qualche piccolo giorno di vacanza per poi tornare alla Continassa dove, insieme a Max Allegri, si sottoporrà ad allenamenti specifici con l’obiettivo di arrivare a gennaio al massimo della forma e riprendersi la Juventus



Dopo dieci mesi fermo ai box Federico Chiesa ha una voglia matta di tornare ad essere decisivo sia con la Juventus che con la Nazionale italiana.

L’esterno italiano è tornato in campo in Serie A ed approfitterà della sosta mondiali per allenarsi duramente con l’obiettivo di ritornare protagonista nella squadra di Allegri.

E’ stato lo stesso numero 7 a chiedere alla Juventus di ridursi le vacanze per sfruttare al massimo questo mese e mezzo di stop insieme allo staff medico bianconero.

Chiesa e Pogba saranno, di fatto, i due grandi acquisti della Juventus nel mercato di gennaio, i loro ritorni potrebbero rappresentare una svolta decisiva nella stagione dei bianconeri che proveranno a lottare con il Napoli fino alla fine.

Chiesa e Pogba, le armi segrete della Juventus

Dopo aver ritrovato compattezza e solidità difensiva la Juventus ora cerca continuità di risultati per riprendere la vetta della classifica attualmente occupata dal Napoli di Spalletti.

A gennaio i bianconeri potranno contare su Federico Chiesa che ha finalmente recuperato dall’infortunio ed è tornato in campo dopo dieci mesi.

Il numero 7 ha deciso di anticipare il rientro alla Continassa per seguire una tabella personalizzata e farsi trovare al 100% alla ripresa del campionato.

Tra le assenze di lusso in questo mondiale c’è anche Paul Pogba, il francese è ancora a zero minuti giocati in questa stagione e proseguirà gli allenamenti in USA prima di tornare a Torino per la ripresa del campionato.

Alcuni componenti dello staff medico di Allegri hanno seguito il “polpo” a Miami e lavoreranno per far tornare il numero 10 al massimo della forma.

Il tecnico bianconero spera di avere entrambi i calciatori al massimo della condizione fisica alla ripresa della stagione.

La Juventus è tornata a vincere e convincere e con i ritorni di Chiesa e Pogba spera di riprendersi la vetta della classifica e disputare un‘Europa League da protagonista.

Con ogni probabilità Arrivabene e Cherubini non faranno acquisti nel mercato invernale sfruttando il grande lavoro fatto in estate e lavorando su calciatori che ancora non sono riusciti ad imporsi sotto la Mole, su tutti Angel Di Maria e Leandro Paredes.