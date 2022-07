La presenza di Chiara Ferragni a Sanremo è stata accolta benissimo dai suoi milioni di fan, che non vedono l’ora di vederla sul palco dell’Ariston. Ma l’influencer aveva bisogno del consiglio di una conduttrice professionista: Simona Ventura.

Chiara Ferragni oltre ad essere una famosissima imprenditrice digitale, ormai è pronta per fare qualsiasi cosa. Dopo essere diventata l’influencer più seguita al mondo, dopo aver creato un suo brand ora arriverà anche a Sanremo.

Amadeus l’ha chiamata come sua co-conduttrice, per la prima e l’ultima serata, e per farsi dare qualche buon consiglio in questi giorni ha incontrato Simona Ventura, altra protagonista passata del Festival.

Chiara Ferragni e Simona Ventura insieme: la foto virale su Instagram

Per chi non lo sapesse, Simona Ventura ha condotto il Festival di Sanremo nel 2004, un’edizione un po’ sfortunata, molto criticata ma che la conduttrice porta nel suo cuore con amore e orgoglio.

Oltre a questo, sappiamo bene che la Ventura è una grande conduttrice televisiva, quindi Chiara Ferragni ha scelto molto bene la persona alla quale chiedere consiglio per salire sul palco dell’Ariston.

Un’occasione unica e rara anche per la Ferragni, che per la prima volta nella sua vita si cimenterà con un programma tv, tra l’altro il programma con la P maiuscola. In una foto su Instagram, vediamo entrambe le donne insieme, riunitesi per un caffè e qualche chiacchiera.

La Ventura mostra la sua grande stima per Chiara Ferragni, definendosi anche il “Virgilio” della tv, paragonandosi al famoso poeta rappresentato nella Divina Commedia. Chissà quali saranno i consigli che ha dato alla giovane e inesperta Chiara, sicuramente le avrà dato la carica e la grinta che la contraddistinguono.

La Ferragni a Sanremo, una svolta per la sua carriera già fortunatissima

Chiara Ferragni di certo non ha bisogno del Festival di Sanremo per essere conosciuta, visto i milioni di followers che la seguono costantemente sui social.

La sua carriera è ricca di successi: moglie, madre, donna d’affari e grande imprenditrice, ha un brand tutto suo di abbigliamento e accessori, nonché testimonial di diverse campagne pubblicitarie.

Nonostante questa vita già perfetta così, Chiara è entusiasta di essere stata scelta per Sanremo, soprattutto perché questa sarà la sua occasione per entrare nel cuore del pubblico nazional popolare.

Eh si, perché il pubblico di Rai 1 non è certo quello che la segue sui social: ecco perché Chiara deve giocarsi bene questa carta, cercando di essere unica e genuina anche sul palco dell’Ariston.