Chi sono le 100 persone più influenti del 2023 secondo il Time

Il Time, una delle più influenti riviste al mondo, ha recentemente pubblicato la sua lista delle 100 persone più influenti del 2023. Attesa ogni anno con grande interesse, ecco la classifica di quest’anno.

Tanti i nomi noti nella lista di quest’anno. Donne, uomini e tanti giovani alle vette di questa classifica annuale che in molti aspettano con entusiasmo. Vediamo perciò insieme tutti i nomi presenti in questa lista.

La lista

Questo elenco annuale rappresenta una sorta di barometro della cultura, della politica, dell’economia, dello sport e della scienza, e suscita grande curiosità e interesse in tutto il mondo.

La lista del Time del 2023 è suddivisa in sei categorie: “Artisti”, “Icone”, “Pionieri”, “Leader”, “Titani” e “Innovatori”. Ogni categoria comprende 15 nomi, anche se ci sono alcune eccezioni con più o meno persone in una sezione.

Tra gli “Artisti” più influenti del 2023 ci sono nomi noti come attori, registi, musicisti e scrittori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura mondiale. Le “Icone” rappresentano personalità che hanno avuto un impatto significativo sulla società e sulla politica, come attivisti per i diritti umani, leader religiosi e figure pubbliche.

I “Pionieri” sono individui che hanno aperto nuove strade in campo scientifico, tecnologico o sociale, mentre i “Leader” sono capi di stato e di governo che hanno influenzato la politica mondiale. I “Titani” sono imprenditori e innovatori che hanno cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo, mentre gli “Innovatori” sono persone che hanno sviluppato nuove idee e tecnologie che stanno trasformando il mondo.

Donne e giovani

Quest’anno la lista del Time del 2023 vede anche delle donne in classifica, come Olena Zelenska, la moglie del presidente dell’Ucraina. Questo è segno di un cambiamento culturale importante. Tra le donne più influenti del 2023 troviamo anche artiste come Angela Basset e Doja Cat.

Inoltre, nella lista del 2023 del Time, ci sono anche molte personalità giovani provenienti da tutto il mondo, che rappresentano una nuova generazione di leader e innovatori. Questi giovani hanno dimostrato di avere una visione del mondo fresca e innovativa.

In breve, la lista delle 100 persone più influenti del 2023 del Time rappresenta un punto di riferimento importante per la cultura mondiale, e un’occasione per riflettere sulle tendenze, i cambiamenti e le sfide della società contemporanea. Le persone presenti in questa lista sono senza ombra di dubbio un esempio di leadership e di impegno.

I nomi

Prima in classifica nella sezione “icone” troviamo Jennifer Coolidge, attrice amatissima dal pubblico americano. Con lei anche Ke Huy Quan, Sara Mardini e Yusra Mardini, Shah Rukh Khan, Pedro Pascal, Brittney Griner, King Charles, Salman Rushdie, RowVaughn Wells, Tracie D. Hall.

Per concludere, ma non per ultimi in questa sezione troviamo Peng Lifa, Shannon Watts, Haluk Levent, Imara Jones, Yvon Chouinard. Per la sezione “Pionieri” troviamo la cantante Doja Cat. Con lei: Mikaela Shiffrin, Bella Hadid, Sam Altman, Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammadi, Thom Browne, S.S. Rajamouli, MrBeast, Elizabeth Maruma Mrema, Britney Schmidt e Peter Davis.

Nella categoria “Leader” quest’anno troviamo per prima una donna, Olena Zelenska. Ovviamente però non è sola, ma accompagnata da: Luiz Inácio Lula da Silva, Hakeem Jeffries, Evan Gershkovich, Janet Yellen, Sherry Rehman, Mitch McConnell, Anthony Albanese, Margrethe Vestager e Joe Biden.

In questa sezione ci sono anche altri nomi come Samuel Alito, Gustavo Petro, Gina Raimondo, Oleksandra Matviichuk, Fumio Kishida, Cindy McCain, María Herrera Magdaleno, Olaf Scholz, Bola Ahmed Tinubu e Min Aung Hlaing.

Abbiamo poi la categoria “Titani” aperta quest’anno da Angela Bassett. Tante quindi le donne in classifica. Troviamo poi Laurene Powell Jobs, Lionel Messi, Padma Lakshmi, Johan Rockstrom, Beyoncé, Patrick Mahomes II. In questa sezione non potevano poi mancare nomi come Elon Musk, Gina Prince-Bythewood, Karen Lynch, Shou Zi Chew, Ozlem Tureci and Ugur Sahin e Deborah Lipstadt.

Infine nella categoria denominata “Innovatori” apre Bob Iger. Troviamo poi:Sarah Kate Ellis, Kylian Mbappé, Natasha Lyonne, Monica Simpson, Nathan Fielder, Wanjira Mathai, Hidetaka Miyazaki, Jerrod Carmichael, Catherine Coleman Flowers. Per concludere poi questa sezione ci sono Sean Sherman, Iga Swiatek, Kate Orff, Dimie Ogoina, Andrea Kritcher.