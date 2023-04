Chi produce realmente la pasta del Conad? Finalmente svelato: ecco da dove arriva

Sapevate chi produce in realtà la pasta del Conad? Vi sveliamo quale azienda è: è conosciuta e davvero molto amata.

Scopriamo insieme chi sono i reali produttori della pasta del Conad, una pasta che tutti gli italiani amano davvero. Si tratta di un prodotto appartenente a un’azienda molto famosa nel nostro Paese e non un prodotto sotto marca come in molti pensavano.

Prodotti sotto marca, sono davvero scarsi?

Avrete sicuramente visto o avrete addirittura acquistato almeno una volta nella vostra vita dei prodotti senza marca o di marca del supermercato. Si tratta di alcuni alimenti spesso sottovalutati da molti consumatori, perché ritenuti di scarsa qualità.

In realtà, vi sveliamo oggi che non è affatto così. O meglio, che il fatto che non siano di marca non significa che siano necessariamente scarsi. Dovete sapere, infatti, che spesso i prodotti privi di marca o a marca del supermercato vengono prodotti dai distributori, con un notevole ritorno di denaro.

Sono conosciuti anche come “private label” e sono dei prodotti che vengono venduti sotto il nome del supermercato, ma che in realtà vengono realizzati dalle marche industriali che tutti noi conosciamo.

L’unica differenza sta nel fatto che queste merci non sono state strutturate a livello di marketing come le altre. Ogni tanto, le grandi marche e i supermercati si mettono d’accordo per realizzare prodotti di questo tipo, in modo da risparmiare moltissimo e da far risparmiare anche il consumatore.

A questo punto, in tanti hanno iniziato a chiedersi chi producesse i prodotti che tutti noi acquistiamo al supermercato e che spesso portano il marchio del distributore. In molti, ad esempio, vorrebbero sapere chi produce in realtà la pasta del Conad.

Lo abbiamo scoperto per voi ed ecco che ve lo sveliamo di seguito. Non ci crederete mai, perché si tratta di un noto marchio, che tutti noi conosciamo.

Pasta del Conad, ecco chi la produce

La pasta del Conad è sicuramente una delle più amate dei nostri supermercati italiani, ma chi sono i reali produttori?

Oggi vi sveliamo che la pasta secca di semola viene prodotta da La Molisana. Nessuno si aspettava che fosse proprio l’amatissimo e noto brand italiano a produrla. Questo perché costa davvero poco rispetto a quella venduta con il packaging del grande produttore industriale.

Ma non è tutto, perché la Conad vende anche altra pasta a suo nome. Una è ad esempio quella secca all’uovo, che appartiene a Le Mantovanelle a Castel d’Ario (MN). E poi c’è l’ultima che è sempre secca all’uovo, però questa volta ripiena: quest’ultima appartiene a Pagani Industrie Alimentari (Vimercate, MB).

Insomma, anche la pasta del Conad che sembrerebbe essere sotto marca in realtà non lo è. Si tratta di una pasta pregiata, dal gusto unico e inconfondibile, che vi aiuterà con la preparazione dei vostri piatti.

Purtroppo, c’è ancora molta disinformazione al riguardo. Vi suggeriamo di diffondere la notizia che in realtà molti prodotti senza marca o con la marca del supermercato non sono scarsi come in tanti pensano.