Chi morirà? Solo chi è estremamente perspicace riesce ad indovinare al primo colpo

By

Chi morirà? Ecco l’indovinello della pistola e qual è la sua soluzione. Soltanto chi è davvero perspicace riesce a indovinare.

Chi indovina al primo colpo la soluzione a quest’indovinello incredibile è una persona davvero perspicace. Ecco di quale si tratta e perché sta facendo impazzire tutti gli utenti del web che vi si sono imbattuti.

Chi morirà? L’indovinello che sanno risolvere in pochi

Da alcuni giorni circola sul web un indovinello davvero assurdo, che sta facendo impazzire i milioni di utenti della rete: si tratta dell’indovinello della pistola, un noto rompicapo a cui è davvero difficile dare soluzione.

L’indovinello in questione vede due uomini su una montagna. I due uomini si trovano in piedi su una tavola di legno: un uomo è posizionato nella parte della tavola che poggia sulla terra, mentre l’altro uomo si trova sulla parte che sporge e che dà su un abisso.

Quest’ultimo soggetto ha in mano una pistola e la punta all’altro. L’indovinello prevede che bisogni indovinare come i due uomini possono sopravvivere o come può farlo anche solo uno dei due.

Sul web sembra non essere presente la soluzione a quest’indovinello ed è per questo che abbiamo pensato di fornirvela. Soltanto le menti più perspicaci riescono ad arrivarci.

La soluzione del rompicapo

La soluzione del rompicapo è che non c’è una soluzione. Sembrerà incredibile, ma in realtà questa è la soluzione, perché soltanto le menti più perspicaci possono comprendere che non può esserci un unico risultato.

Alcuni utenti del web hanno provato a lasciare spazio alla fantasia e alla creatività, dando la soluzione. Spiegare come entrambi gli uomini possano salvarsi è molto facile, è sufficiente che l’uomo con la pistola getti l’arma, cammini verso la montagna e raggiunga la parte opposta.

Ma come può sopravvivere soltanto uno dei due uomini? C’è chi ha detto che l’uomo sprovvisto di pistola dovrebbe spostarsi facendo morire l’altro; chi che l’uomo con la pistola dovrebbe sparare alla gamba dell’altro, in modo che, cadendo in avanti, mantenesse la trave dritta, permettendo all’altro di tornare sulla montagna.

E poi c’è chi simpaticamente ha risposto che in realtà l’uomo disarmato nasconderebbe un fucile: così avvarrebbe la teoria dei personaggi interpretati da Clint Eastwood, secondo cui “se un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, l’uomo con la pistola è un uomo morto“.

Non si sa bene quale di questi utenti della rete sia riuscito a risalire alla soluzione all’indovinello, ma ciò che appare evidente è che la soluzione non sia una sola. Ogni persona che sente l’indovinello, infatti, trova soluzioni differenti.

L’obiettivo del rompicapo sarebbe quello di far riflettere le persone e indurle a compiere dei ragionamenti logici, astratti e creativi. In questo caso, quindi, non bisogna trovare l’unica soluzione, ma riuscire a ideare la soluzione più creativa e coerente.

Tutte quelle persone che comprendono che non ci sia un’unica soluzione riusciranno a dimostrare di avere un alto livello di perspicacia. Si tratta di un ottimo modo per allenare il cervello, in modo che mantenga la sua capacità di ragionamento invariata nel tempo.