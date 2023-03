Chi lo possiede nell’orto o in giardino rischia fino a 500 euro di multa: controlla

Se hai un orto o un giardino presta particolare attenzione: se lo possiedi, rischi fino a 500 euro di multa. Occhio, il tuo portafoglio si potrebbe svuotare da un momento all’altro.

Se ce l’hai anche tu nell’orto o nel giardino rischi davvero grosso: scatta per te la multa fino a 500 euro. Controlla bene, potresti rischiare di finire nei guai con la legge.

La tutela del verde secondo le disposizioni di legge

Si parla ormai da anni di una vera e propria tutela del verde. Delle nuove norme sono state dettate dal legislatore per la prevenzione fitosanitaria e per la cura di alberi e fiori presenti in orti e giardini.

Se anche tu possiedi dello spazio verde che curi con attenzione e dedizione, dovresti sapere che talvolta, anche in buona fede, si commettono degli errori che possono però costare caro.

Sai che se ce l’hai anche tu questa cosa, nel tuo giardino o nel tuo orto rischi fino a 500 euro di multa? La legge è piuttosto severa a riguardo. Anche l’abbattimento di una pianta o la cosiddetta “capitozzatura” – vale a dire il taglio della chioma di un albero – potrebbe rappresentare un problema.

Oggi vogliamo parlarti però di un’altra questione che rischia di farti svuotare il portafoglio in un battibaleno. Attenzione. Leggi e controlla che anche tu non abbia violato la legge.

Orto e giardino, fino a 500 euro di multa se possiedi questa cosa

La tutela del verde è uno degli obiettivi principali del legislatore. Proteggere piante e fiori nei giardini o negli orti è di fondamentale importanza per l’ecosistema. Eppure spesso, non tutti ci rendiamo conto del valore straordinario della natura. Anzi, il più delle volte non facciamo altro che rovinare l’ambiente nel quale viviamo.

Le norme per la tutela verde sono in continuo aggiornamento. La legge, che è molto rigida a riguardo, prevede addirittura delle sanzioni per chi non rispetta la natura. Per esempio, se possiedi questa cosa nel tuo giardino o nel tuo orto sappi che rischi fino a 500 euro di multa.

Di che cosa stiamo parlando? Te lo diciamo immediatamente. Facciamo riferimento a boiler con prodotti chimici e tossici che spesso vengono utilizzati per concimare piante, alberi da frutto o da fiori.

Secondo la legge, anche concimare le radici degli alberi con una tanica di fertilizzanti particolarmente tossici o inquinanti rappresenta un rischio non soltanto per la natura ma pure per i suoi abitanti e non facciamo riferimento soltanto alle specie animali ma pure all’essere umano.

Ecco dunque che la legge interviene. Se ti beccano a utilizzare prodotti tossici per l’ambiente, rischi fino a 500 euro di multa. Ma tante sono le situazioni spiacevoli nelle quali potresti trovarti se non rispetti la cosiddetta legge verde.

Per esempio, sai che non puoi abbattere un albero privato di tua spontanea volontà? La sua eliminazione è consentita soltanto nel caso di morte o nel caso in cui la pianta sia malata o non trattabile.

Ancora, può un albero essere eliminato solo se procura danni a cose o persone ma tutte queste ipotesi sono possibili solo dietro valutazione di un agronomo. Anche la fase della “capitozzatura” – ovvero il taglio della chioma di un albero – non può essere effettuato salvo che essa, la chioma, possa rappresentare un pericolo per gli altri interferendo magari con i cavi elettrici o le linee ferroviarie.

Anche per l’ipotesi della capitozzatura non si può agire autonomamente ed è necessario chiedere l’autorizzazione del comune almeno un mese prima del probabile intervento di sradicamento.

Se tagli un albero o lo abbatti senza i consensi previsti della legge, rischi una multa che va da 160 a 500 euro. Inoltre, nascerà per te anche l’obbligo di sostituire la pianta tolta con un’altra .

Ci sono delle regole rigide anche riguardo la potatura. Per esempio, essa si può effettuare solo se i rami sono spezzati o lesionati così come la chioma di un albero si può ridurre solo per migliorare la visibilità in strada.

Ci sono delle leggi botaniche da rispettare e delle autorizzazioni da richiedere anche in queste ipotesi appena menzionate. Se si infrange la legge, si rischia una multa da 60 a 300 euro. Occhio dunque a non commettere queste violazioni: potresti ritrovarti non solo senza alberi ma pure senza soldi.