Massimiliano Gallo è un attore italiano, napoletano per la precisione. È nato il 19 giugno 1968 da una famiglia di artisti.

È figlio di Nunzio Gallo, cantante famoso degli anni ’50 e di Bianca Maria, grande attrice della televisione e del teatro.

La sua carriera prende il volo molto presto e il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene quando l’attore aveva solo 5 anni. Ma d’altronde con dei genitori figli d’arte non poteva che essere così.

Passano gli anni e il giovane Massimiliano si diploma e subito dopo entra a far parte della Compagnia di Carlo Croccolo. Dopo qualche anno, precisamente nel 1988 insieme al fratello di nome Giancarlo fonda la ‘Compagnia Gallo’.

La famiglia di Massimiliano

Come dicevamo prima il papà dell’attore è un grande cantante degli anni ’50, ma Massimiliano, pur essendo anch’esso figlio d’arte ha scelto una strada diversa.

La strada che ha deciso di percorrere l’ha portato dritto nel mondo della recitazione, nei teatri e davanti l’obiettivo della cinepresa.

Esattamente come mamma Bianca Maria, che come abbiamo già visto nasce come come attrice di teatro per poi diventare una gallerista d’arte e successivamente ancora mamma a moglie a tempo pieno.

Quindi sappiamo che ha esordito sui palchi del teatro prendendo anche parte a qualche musical, unico momento in cui lo sentiamo cantare confermando le sue doti canore ereditate dal padre.

Massimiliano è famoso però principalmente per i ruoli nelle serie televisive degli ultimi anni, come ad esempio ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ e ‘Imma Tataranni’ in cui interpreta il marito del personaggio principale il quale volto è quello di Vanessa Scalera.

La moglie di Massimiliano Gallo

Per i più curiosi, che si chiedono se l’attore e cantante napoletano sia sposato, fidanzato o single, la risposta è: sì, Massimiliano Gallo è impegnato.

Il bell’attore già da un po’ di tempo è impegnato con una modella di nome Shalana Santana di origini brasiliane.

Massimiliano stesso ha dichiarato di aver conosciuto la modella ad una cena, erano entrambi lì con amici in comune ed è evidentemente scoppiata la scintilla sin da subito.

Questo però solo per il nostro Massimiliano, perché al racconto aggiunge anche di aver poi portato avanti il corteggiamento per un bel po’ di tempo, fin quando Shalana non ha ceduto e ha detto ‘si’.

Prima di incontrare la modella brasiliana Massimiliano era sposato, l’unica informazione che abbiamo è che la donna in questione si chiama Anna ed insieme hanno avuto una bimba. Stessa cosa vale per la modella, prima di Massimiliano anche lei aveva un uomo importante nella sua vita con il quale è andata però male.

Questo è il motivo per il quale i due ad oggi non convivono e non sono sposati, vogliono andare avanti a piccoli passi per evitare gli stessi errori del passato. La Santana arrivò in Italia in compagnia dell’ex fidanzato Alessandro Lukacs (ex concorrente del GF). Shalana Santana, bellezza brasiliana pura: capelli mori e occhi castani.

Ha esordito nel mondo dello spettacolo facendo da modella su varie passerelle e in svariati servizi fotografici. Grazie a questo lavoro la modella ha avuto la possibilità di viaggiare per il mondo: America, Europa e Italia, ultima tappa del tour e luogo in cui ha trovato l’amore. Anche lei come Massimiliano è oltre che modella anche attrice.

Dal teatro alla televisione e poi al cinema: la carriera di Massimiliano

Molti sono i film, le serie e le opere teatrali a cui Massimiliano Gallo ha preso parte in tutta la sua vita. Soprattutto se ricordiamo che ha esordito nel mondo attoriale a soli 5 anni di età, ma ricordiamo insieme i suoi ruoli più importanti e quelli che lo hanno reso così noto al pubblico.

Nel 1998 in ‘Natale in casa Cupiello’ interpreta Nannillo e nel 2006 lavora con Vincenzo Salemme in ‘Bello di papà’. Debutta nel mondo del cinema nel 2008 sempre con Salemme prendendo parte al cast di ‘No problem’ insieme a Sergio Rubini e Giorgio Panariello.

Due anni dopo lo vediamo in compagnia di Riccardo Scamarcio in ‘Mine vaganti’ mentre più recentemente recita in un film di Giuseppe M. Gaudino presentato a Venezia 72 ovvero ‘Per amor vostro’. Mentre gli ultimissimi anni lo abbiamo visto in ‘È stata la mano di Dio’ del grande Sorrentino.

Non possiamo non nominare ‘I bastardi di Pizzofalcone’ serie tv composta da 18 episodi andata in onda dal 2017 al 2021 e ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ serie ancora in corso sul piccolo schermo.

E in fine lo vedremo prossimamente come protagonista in una nuova serie di De Silva intitolata ‘Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso’.

Malinconico, frutto della penna di Diego De Silva

La nuova Rai fiction che andrà in onda il 20 ottobre su rai uno vedrà come protagonista proprio il nostro Massimiliano Gallo:

“Lo ho amato subito. Mi piace il suo modo di essere ironico e di farsi scivolare addosso le cose, ma anche il suo continuo rimuginare. Queste caratteristiche nella fiction sono state rispettate e raccontate con uno stile nuovo”

Questo è ciò che l’attore racconta parlando della nuova produzione Rai ‘Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso’, serie che nasce da un’idea di Diego De Silva.

L’attore dichiara di essere molto legato al personaggio di Malinconico e racconta anche di aver fatto un gran lavoro su se stesso per entrare a pieno nel personaggio che apparentemente può sembrare semplice ma che nella realtà ha mille sfaccettature:

“Rimugina sempre su se stesso, è un contorto, ma anche un emotivo, un sentimentale”

I social dell’attore

È evidente che Massimiliano sia molto riservato, ha un profilo Instagram sul quale possiamo interagire con lui ma è scarso di foto inerenti alla sua vita al di fuori del mondo dello spettacolo. Pubblica perlopiù contenuti riguardanti la sfera professionale lasciando lontano dagli occhi del pubblico la sua famiglia e la sua vita privata.