Chi è Giovan Battista Re, il cardinale che celebra i funerali di Ratzinger

Si tengono oggi a Roma i blindatissimi funerali di Benedetto XVI e oltre a Papa Francesco, ad officiare la messa c’è un cardinale.

Si tratta di Giovanni Battista Re ed è uno dei 130 cardinali presenti oggi a San Pietro. In particolare, è quello che si occupa delle celebrazioni insieme al Papa, che ha fatto il suo ingresso in sedia a rotelle, particolare che non è sfuggito e già si parla di condizioni di salute in peggioramento e dimissioni.

Chi è Giovanni Battista Re

Ci sono tanti cardinali oggi ai funerali del Papa Emerito, che si è spento il 31 dicembre scorso all’età di 95 anni. A celebrare le esequie, come già era stato anticipato in questi giorni, è stato Papa Francesco.

Si tratta del primo caso nella storia in cui un pontefice presiede i funerali di un altro pontefice ma accanto a lui oggi nella Basilica di San Pietro, ad assisterlo durante la messa celebrata in latino, c’è il cardinale Giovanni Battista Re.

Il decano del Collegio cardinalizio, bresciano originario di Borno, è il celebrante della funzione. Ha partecipato al conclave del 2005 in cui Ratzinger è stato eletto Papa.

Classe 1934, è cresciuto in Valcamonica e dal 2020 è prefetto emerito della Congregazione dei vescovi e presidente emerito della Pontificia commissione per l’America Latina.

Giovanni Battista Re è stato sacerdote negli anni Cinquanta, in seguito si è laureato in Diritto canonico. Ha viaggiato molto fuori dall’Italia per poi tornare in Vaticano negli anni Settanta, alla fine dei quali è stato nominato assessore della Segreteria di Stato di Papa Giovanni Paolo II, pontefice di cui era un grande collaboratore e carissimo amico, come lui stesso lo aveva definito.

I funerali del Papa Emerito

Oltre al grande amico Francesco e Giovanni Battista Re, ci sono moltissime presenze ai funerali di oggi, iniziati alle 9.30.

Ci sono 130 cardinali, 400 vescovi, 3700 sacerdoti, 200mila fedeli e Capi di Stato fra cui anche Mattarella. L’evento è trasmesso in tempo reale dalla Rai, dove si vede la piazza gremita di fedeli e un Papa Francesco provato dall’età che in sedia a rotelle attraversa il sagrato, al centro del quale è stato collocato il feretro di Benedetto XVI.

Proprio il dettaglio della sedia a rotelle ha dato il via alle consuete voci che parlano di salute cagionevole di Papa Francesco. In realtà le dimissioni non sono da escludere poiché all’età di 86 anni ha diversi acciacchi fisici, come dolori al ginocchio e problemi al colon.

Nonostante ciò è stata sempre fortissima la sua vicinanza a Ratzinger, infatti si recava spesso in visita da lui e oggi presiede i suoi funerali con grande dolore, spendendo per lui parole di affetto che in realtà sono giunte da molti, che lo hanno definito come un uomo di dialogo.

Non ci sarà giornata di lutto in Vaticano, poiché è prevista solo per la morte del Papa in carica, tuttavia il dolore è tanto e da ore i fedeli stanno dimostrando la vicinanza al defunto Papa, facendo lunghissime file per porgere l’ultimo saluto nelle ore in cui la salma era esposta, è affollando la piazza antistante la Basilica dove si stanno svolgendo le esequie.