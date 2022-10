Chi è Gilles Rocca? Età, altezza e fidanzata dell’attore romano

By

Gilles Rocca è un attore italiano che da qualche giorno ci fa compagnia nel programma Tale e quale, iniziato il 30 settembre. Ma chi è davvero e cosa sappiamo su di lui? Vediamolo insieme.

Gilles Rocca è conosciuto al pubblico italiano per essere un attore, un regista ed inoltre lavora da tempo come fonico nell’azienda della famiglia. È nato a Roma nel 1983, e la sua fama è iniziata il giorno in cui si è ritrovato sul palco di Sanremo durante il memorabile litigio tra Bugo e Morgan.

Da allora la sua carriera è decollata e lo abbiamo visto più volte sugli schermi. Nel 2020 ha partecipato e poi vinto il programma televisivo Ballando con le stelle, dove ha gareggiato insieme alla bellissima Lucrezia Lando.

L’anno seguente lo abbiamo visto sfidare se stesso nelle puntate del reality l’Isola dei famosi, uscendo poi alla quattordicesima puntata per una decisione personale. Adesso Gilles Rocca è ufficialmente un concorrente di Tale e Quale Show iniziato il 30 settembre. Ma Chi è Gilles Rocca veramente? Scopriamolo insieme.

Gilles Rocca: età e altezza

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio del 1983 – alto un metro e 80 per 80 chili di peso – è del segno del capricorno. Il suo nome di origine francese è da ricollegarsi alla scomparsa di Gilles Villeneuve, campione di Formula 1 di quei tempi. La sua famiglia porta avanti un’azienda che si occupa di noleggio e assistenza relativi a strumenti musicali. Per questo motivo Gilles si è ritrovato spesso a lavorare con famose produzioni come quella del Festival di Sanremo.

In questo periodo durante la famosa lite tra Bugo e Morgan sul palco del festival, Gilles è stato ripreso da uno spettatore. La sua foto ha fatto in pochissimo tempo il giro del web creando da parte del pubblico molta curiosità su di lui. Il giorno seguente infatti, Gilles ha raccontato di essersi svegliato con un numero di follower sul suo account instagram da capogiro. In pochissime ore infatti si è ritrovato con più di undicimila seguaci.

Fidanzata di Gilles Rocca

Gilles è felicemente fidanzato con l’attrice Miriam Galanti. Miriam amata dal pubblico è stata tempo fa la protagonista del film “Scarlett” ed ha poi recitato in diversi spettacoli teatrali. Non ci sono molte foto della coppia, ma è possibile vederli insieme in qualche scatto durante i loro viaggi sulle pagine social dei due.

Dopo la partecipazione di Gilles all’Isola dei famosi, i due avrebbero vissuto un momento di crisi. Nonostante ciò, sembra che la coppia riesca sempre e comunque a superare le difficoltà insieme.

Concorrente di Tali e quali

Gilles quest’anno è stato arruolato nel cast della nuova e attesissima edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti. Il programma iniziato il 30 settembre su Rai Uno ha già registrato un numero molto alto di ascolti, certamente grazie al conduttore e al cast tutto nuovo.

Gilles prima dell’inizio del programma avrebbe rivelato che gli piacerebbe, durante il corso delle puntate, imitare una donna, ma che sarebbe alquanto difficile con la voce che si ritrova. Sappiamo che il suo cantante preferito è Freddy Mercury e proprio per questo vorrebbe evitare di imitarlo, proprio per non intaccare la sua immagine.