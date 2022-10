Antonino Spinalbese è conosciuto al mondo dello spettacolo per essere l’ex compagno della bellissima Belén Rodriguez, con la quale ha avuto una bambina che hanno deciso di chiamare Luna Marie.



Antonino non è solo uno dei vecchi fidanzati della showgirl più amata degli ultimi tempi, ma è anche conosciuto per altre sue doti. Spinalbese è infatti un imprenditore ed ed hairstylist di successo. Antonino è ancora un ragazzo, infatti ha solo 27 anni ma ha già vissuto tante storie da raccontare e lo farà certamente nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando del Grande fratello Vip, infatti Antonino quest’anno è uno dei concorrenti del programma di Alfonso Signorini. Conosciamolo meglio.

Chi è Antonino Spinalbes: età e figlia

Antonino Spinalbese è un giovane uomo di un metro e 87 centimetri, nato nel 1995 a Torre del Grego che da giovanissimo si è rimboccato le maniche diventando con duro lavoro e sacrifici un hairstylist di successo, facendo così della sua passione la sua professione. Sulla sua famiglia sappiamo che Antonino ha due sorelle più piccole a cui è molto legato. Nonostante lui sia nato a Torre del Greco, prima di compiere il suo primo anno di vita, la sua famiglia ha deciso di trasferirsi prima nella città di Parma e poi a La Spezia, dove Antonino ha passato la sua intera infanzia e dove oggi continua a vivere.

Antonino parla poco della sua famiglia perché nella sua storia ci sono stati non pochi momenti difficili. Tra il tradimento del padre e il successivo divorzio dei suoi genitori non è stato certo facile superare anche il tragico gesto del papà. Sembra infatti che il papà abbia deciso di togliersi la vita e da allora Antonino ha dovuto chiudere la sua infanzia in un cassetto e crescere in fretta così da poter fare da padre alle sue due sorelline più piccole.

Quello che sappiamo sul padre è che ha lasciato la famiglia quando aveva solo 16 anni e i mancati momenti con il papà lo hanno reso una persona molto fragile. Questo mancato rapporto lo ha portato ad essere il padre premuroso attento e presente che è oggi con la sua piccola Luna Marie.

La fidanzata di Antonino Spinalbese

Nel corso di quest’anno Antonino Spinalbese ha confessato di aver scoperto di essere affetto da una malattia autoimmune. Questa problematica che ha riscontrato solo ora riguarda il suo pancreas e la scoperta lo ha portato a cambiare totalmente il suo stile di viti.

La malattia che ha scoperto di avere nel 2022, lo ha costretto a ricoverarsi presso l’ospedale e passare alcuni giorni in osservazione. La malattia che lo affligge, lo porta ad avere il pancreas di una persona anziana e perciò Antonino ha deciso di intraprendere una vita sana e equilibrata.

Per quanto riguarda una nuova storia d’amore, pare che al momento Antonino sia single. L’unica donna della sua vita è la piccola Luna Marie.