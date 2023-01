Chi è Andrea De Paoli, il nuovo Bonus di “Avanti un altro”

Lo storico Bonus di Avanti Un Altro, Daniel Nilsson, lascia il posto all’italiano Andrea De Paoli, modello di 37 anni che farà perdere la testa.

C’è aria di grandi cambiamenti nel programma di Bonolis, la 12esima edizione iniziata lunedì 9 gennaio infatti, prevede anche una nuova Bonas, ovvero Sophie Codegoni, influencer e modella 22enne che abbiamo apprezzato durante la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021, vero trampolino di lancio per lei verso il mondo dello spettacolo. Scopriamo di più anche sul nuovo Bonus.

Chi è Andrea De Paoli

Lo storico Bonus biondo di Avanti Un Altro ha lasciato il testimone a una bellezza mediterranea di nome Andrea De Paoli, modello 37enne che farà girare la testa alle tantissime fan del famoso game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Dopo 11 anni la trasmissione ha rinnovato il ragazzo che interpreta il Bonus, il quale ruolo è quello di allietare con la sua presenza i concorrenti che, rispondendo correttamente alle domande fatte mentre lui è in studio, potranno appunto ricevere dei vantaggi sul percorso del gioco.

Andrea è un bel ragazzo abbastanza alto, circa 1,86 centimetri ma a colpire è il suo sguardo magnetico e i colori tipicamente mediterranei, con capelli castano scuri e occhi verdi.

Insomma dopo una bellezza prettamente nordica ne arriva una italiana che nulla ha da invidiare al Bonus precedente e sui social già impazzano le ricerche di chi vuole sapere se abbia o meno una fidanzata.

Non sappiamo nulla a riguardo ma possiamo darvi qualche informazione sulla sua precedente carriera, finora costituita principalmente dalla sua attività come modello per varie case di moda.

La svolta però potrebbe arrivare per lui proprio grazie alla partecipazione al programma di Canale 5, con cui sta effettivamente debuttando in tv.

Questo suo ruolo sarà sicuramente apprezzato e porterà un numero ancora più alto di followers nella sua pagina Instagram che attualmente ne ha 283mila.

Durante la sua carriere De Paoli ha partecipato a diversi servizi fotografici per molti marchi di abbigliamento maschile come Enrico Coveri. Tuttavia ha pubblicizzato anche accessori per marchi come Salvini gioielli, Polar occhiali, inoltre ha preso parte ad alcuni spot pubblicitari come quello della Peroni.

L’agenzia che lo rappresenta, la Match Picture, si occupa anche della rappresentanza di altri volti come Le Donatella e Luca Onestini.

Il ruolo del Bonus

Ricordiamo che il suo ruolo è molto semplice, così come quello della Bonas, però al tempo stesso molto importante per i concorrenti in gara.

Mentre il pubblico si rifà gli occhi davanti alla loro presenza, sottolineata come al solito in maniera molto ironica dal conduttore, il concorrente ha la possibilità in caso di risposta esatta di raddoppiare l’importo pescato e quindi più facilmente arrivare alla vittoria del montepremi finale.

Il Bonus o la Bonas escono solo una volta nel corso di ogni puntata, per questo motivo la loro presenza è apprezzata dal pubblico in studio ma anche dai telespettatori da casa.

Con il rinnovo di parte del cast la trasmissione si aggiudica di nuovo i primi posti fra i programmi preserali più amati dal pubblico italiano, pronto a scoprire tutte le novità.

Di Luca sappiamo che ama molto i tatuaggi, si allena in palestra, ha una passione per il mare ed è molto amico di alcuni tronisti, ha inoltre diversi omonimi come un musicista e un calciatore.

Benvenuto al nuovo volto di Avanti Un Altro 2023!