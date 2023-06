Chi è Alessandro Impagnatiello, il 30enne accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano

Il fidanzato di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello, ha confessato il delitto della giovane incinta al settimo mese. Ieri sera il 30enne ha indicato ai carabinieri dove si trovava il corpo ormai senza vita della 29enne, abbandonato in un terreno vicino a dei box a Senago, in provincia di Milano. La giovane era scomparsa lo scorso 27 maggio dalla sua abitazione, facendo perdere le tracce. Impagnatiello aveva raccontato di essere tornato domenica nel pomeriggio a casa non trovandola, e aveva lanciato l’allarme. Durante la confessione ha raccontato di averla uccisa a coltellate durante un litigio e di aver cercato di sbarazzarsi del cadavere dandogli fuoco. Chi è il reo confesso.

Tramontano è stata accoltellata, e in seguito l’uomo ha cercato di sbarazzarsi del corpo dandole fuoco. Non riuscendoci, l’ha lasciato in un lembo di terra proprio a Senago, cittadina in provincia di Milano dove i due soggiornavano. Una confessione arrivata ieri, e che ha permesso alle forze dell’ordine di recuperare il cadavere della giovane.

Impagnatiello, 30 anni, originario della Campania, conviveva da qualche tempo con Giulia a Senago. Molto famoso nell’ambito della movida milanese, il ragazzo ha lavorato per molto tempo in alcuni dei locali più noti del capoluogo lombardo, come l’Armani Bamboo Bar, in qualità di barman.

Già padre di un bambino di 6 anni avuto da una precedente relazione, da alcuni mesi aveva una sorta di storia parallela con una collega di lavoro. Tramontano, sabato, aveva scoperto l’esistenza dell’altra, e ne era rimasta sconvolta, arrivando al punto di confessarlo ai genitori e avendo un confronto a tre poco prima di sparire nel nulla. Impagnatiello avrebbe più volte screditato Giulia con l’amante, parlando di problemi mentali da parte della donna

Ieri, poi, pressato dalle indagini sempre più incalzanti e anche da alcune incongruenze che i militari dell’Arma gli avevano fatto notare, il barman ha confessato l’omicidio della fidanzata, rivelando anche dove aveva lasciato il corpo della futura mamma, poi ritrovato poco dopo dai carabinieri.

Si sarebbe trattato, secondo i sospetti degli inquirenti, di un delitto d’impeto, avvenuto al ritorno a casa di Giulia, con la quale potrebbe essere nata una discussione sulla situazione, culminata appunto nel suo omicidio.