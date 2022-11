“Chi comandava a casa”, l’ultimo scoop Totti-Blasi: emerge un nuovo particolare

By

Totti-Blasi, nuovo scoop sulla vicenda che sta appassionando il gossip italiano. Ecco chi comandava a casa. Emerge un nuovo particolare e a raccontarlo è proprio lui.

Chi ha sempre portato i pantaloni in casa Totti-Blasi? Svelato l’ennesimo retroscena che fa infiammare il gossip.

Totti-Blasi, la guerra continua

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad essere protagonisti della guerra legale e familiare che da luglio 2022 li ha travolti. Tra qualche giorno si terrà un nuovo incontro in tribunale, una seconda udienza in cui, dinanzi alla legge, la ex letterina e l’ex calciatore giallorosso spiattelleranno un ancora una volta tutti i loro fatti privati.

Nessuno può ancora credere, a distanza di quasi 5 mesi, che la loro favola sia finita così. Ma soprattutto nessuno può credere che loro, in apparenza una famiglia perfetta come quella del Mulino Bianco, avessero così tanti segreti e scheletri nell’armadio che scardinano oggi tutti i principi dell’amore sano e perfetto di cui si sono sempre fatti portavoce.

In questi mesi, tante ne sono state dette sul conto di Ilary, Francesco e Noemi Bocchi, la new entry in questo triangolo sentimentale dai risvolti inaspettati. Spunta ora l’ennesimo scoop che fa impazzire il gossip italiano: ecco chi portava i pantaloni a casa Totti-Blasi.

L’affaire Ilary e Francesco continua: arriva la rivelazione inaspettata

Nuovo scoop sull’affaire Totti-Blasi, spunta una nuova indiscrezione, l’ennesima che mette in luce un altro aspetto inedito della ex coppia che è sempre apparsa gli occhi di tutti felice e perfetta. A fare una rivelazione senza precedenti è ancora una volta Alex Nuccetelli, il migliore amico dell’ex calciatore giallorosso e l’ex migliore amico di Ilary Blasi.

Dovete infatti sapere che, da quando il PR e personal trainer si è schierato apertamente dalla parte di Totti facendo delle dichiarazioni anche piuttosto pesanti sul conto della Blasi, i due hanno interrotto anche il loro rapporto di amicizia.

Da quando è cominciato il triangolo sentimentale Bocchi-Blasi-Totti, Alex Nuccetelli ha sempre voluto dire la sua. Non si è risparmiato, l’ex compagno di Antonella Mosetti, che ha preso parte a diversi programmi rilasciando interviste a destra e a manca su questa famiglia ora distrutta e della quale lui conosce bene i segreti e gli scheletri nell’armadio.

La sapete l’ultima che ha sputato fuori di recente? In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Alex ha dichiarato che Ilary è sempre stata l’unica e sola a comandare a casa Totti. Francesco non aveva nessun potere decisionale.

Queste, nel dettaglio, le parole di Nuccetelli:

“Io posso solo dire che a casa Totti lei ha sempre diretto tutto”.

Delle parole insomma piuttosto forti che mostrano un lato nuovo e inaspettato di Ilary Blasi: era davvero lei che che aveva il controllo familiare e della coppia? Secondo quanto affermato da Alex, sì.

Ilary contro tutti

L’ex compagno della Mosetti ha dichiarato anche che Ilary controllava la vita di Francesco e che ha cercato di allontanarlo da lui in diverse occasioni. Quando da via Amsterdam si sono trasferiti nella villa all’Eur, Nuccetelli ha rivelato che per un po’ ha dovuto frequentare Francesco Totti di nascosto.

La ragione? Ilary non voleva che la loro amicizia proseguisse. Come reagirà questa volta la conduttrice dell’Isola dei Famosi di fronte all’ennesimo attacco diretto contro la sua persona da parte di Alex Nuccetelli?

Solo qualche settimana fa, la Blasi ha parlato per mezzo del suo avvocato, querelando il PR romano che ha tirato fuori, a detta della conduttrice, solo bugie e menzogne sporcando la sua immagine pubblica. Che la guerra abbia inizio: Ilary Blasi contro tutti. La conduttrice pronta a sfoderare tutte le sue armi.