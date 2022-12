Cher saluta per l’ultima volta sua madre: l’annuncio commovente sui social

La leggenda del pop Cher ha salutato per l’ultima volta sua mamma, Georgia Holt, scomparsa ieri a 96 anni. La cantante ha deciso di salutarla con poche parole, ecco il messaggio.

A volte tendiamo a mitizzare le grande icone dell’intrattenimento e dello spettacolo, proprio come Cher, una grande cantante e leggenda nella musica e nel cinema internazionale.

Ma anche lei, come tutti noi, sta vivendo un momento terribile nella sua vita: la perdita di sua madre Georgia, scomparsa a 96 anni. Ecco come la star ha salutato per l’ultima volta la donna più importante per lei.

Cher saluta la mamma Georgia Holt: il messaggio su Twitter

È stata proprio la stessa Cher, 76 anni, ad annunciare la morte della madre Georgia Holt, che aveva 96 anni, anche lei cantante e attrice.

Cher, infatti, ha condiviso un tweet nelle ultime ore, annunciando con una frase concisa ma commovente allo stesso tempo la scomparsa di sua mamma: “Mamma se n’è andata”.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

La cantante era davvero molto legata alla madre, sempre attenta alla sua salute, tanto che negli ultimi anni aveva davvero fatto di tutto per evitare il contatto con il Covid-19, cercando di tenere la mamma lontano dal virus.

A settembre, Georgia Holt però è stata ricoverata in ospedale per una polmonite, cosa sempre annunciata a Cher ai suoi fan, che si è scusata per la sua assenza.

Sembrava che sua madre si fosse ripresa e invece, probabilmente a causa di una ricaduta, nelle prime ore dell’11 dicembre Georgia Holt si è spenta. Le cause certe della morte, però, non sono state condivise pubblicamente.

Georgia Holt lascia non solo Cher, ma anche Georganne LaPiere, l’altra sua figlia, e due nipoti.

Chi era Georgia Holt e il documentario con la figlia Cher

Una notizia che ha sconvolto i fan della leggendaria cantante, che in queste ore le stanno mandando tantissimo affetto tramite i social, con messaggi di condoglianze e di grande amore.

La leggendaria performer ha sempre mostrato sui social il suo grande amore per la madre, pubblicando diverse foto da giovane o anche insieme, mostrando a tutti i suoi fan chi era davvero questa donna che lei ha definito “straordinaria”.

Mom Back in The Day,.

Griffith Park pic.twitter.com/w6Pxlu3u2h — Cher (@cher) June 10, 2022

Cher aveva davvero un rapporto speciale con la mamma, raccontato anche nel documentario del 2013, intitolato “Dear Mom, Love Cher”, in cui l’attenzione era concentrata sulla vita della Holt, sulla sua infanzia, sui suoi matrimoni e sei divorzi, sulla sua carriera e sul rapporto con i suoi figli.

Georgia Holt, come la figlia, era cantante e attrice, conosciuta per alcune parti in show come “The Adventures of Ozzie and Harriet”, “I Love Lucy” e “Jane Wyman Presents the Fireside Theater”.

Negli anni ’80 si era data alla musica country, ma non aveva avuto un grande successo. Nel documentario c’è una scena in particolare ricordata da molti, in cui Cher e Georgia cantano insieme in duetto, una canzone intitolata “I’m Just Your Yesterday”.

Un momento che in molti adesso stanno condividendo sui social network, come tributo alla madre di Cher e come sostegno in questo momento così doloroso per lei e la sua famiglia.