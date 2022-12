Che 2023 ci aspetta? Scoprilo con l’antico metodo della mela: ecco come sarà

Tu lo conosci il metodo della mela? Ecco a che cosa serve: ti svelerà che 2023 ti aspetta! Ne eri a conoscenza? Se la risposta è no, preparati a rimanere senza parole.

Il metodo della mela per conoscere il futuro: ecco che cosa dice una leggenda popolare ceca. Il tuo 2023 ti sorprenderà oppure no? Scoprilo insieme a noi!

Come sarà il tuo 2023?

Il 2022 è a un passo dalla fine mentre il nuovo anno, il 2023, si prepara ad arrivare. Gli italiani sono già pronti a festeggiare il nuovo anno con attese e propositi positivi, augurandosi il meglio per sé e per la propria famiglia.

Sai che c’è un metodo per scoprire se il nuovo anno che sta per iniziare sarà vantaggioso o meno? Secondo un’antica leggenda popolare di origine ceca, per sapere cosa ti riserverà il futuro avrai bisogno solo di una mela.

Ebbene sì, esistono tante leggende, storie e superstizioni che ci raccontano di come sia possibile predire che cosa il futuro ci riservi. Ci sono, a questo proposito, anche delle tecniche da mettere in pratica per scoprire se il nuovo anno che verrà, sarà per noi propizio oppure no.

La metodica che vogliamo sottoporre alla tua attenzione proviene da lontano, dalla Repubblica Ceca. Una leggenda narra che una semplice mela può raccontarti tanto sul tuo avvenire. Pronto a scoprire che cosa il 2023 ha in serbo per te?

Tecnica della mela per predire il futuro

Nel folklore, le mele hanno sempre avuto un significato importante. Presenti nelle leggende e nelle mitologia delle culture di ogni nazione, non sorprende che ancora oggi siano ricoperte da un significato magico.

Per esempio, in alcuni paesi sono associate alla vita nell’aldilà, in altri invece si attribuisce a questo frutto antichissimo un significato di generosità e abbondanza. Alcuni popoli poi, utilizzano le mele addirittura per predire il futuro.

Proprio di questo oggi vogliamo parlarti: c’è un’antica leggenda popolare della Repubblica Ceca che sostiene che, attraverso una semplice mela, sia possibile capire che cosa il nuovo anno ha in serbo per te. Pronto a scoprire il tuo futuro? Questa tecnica di sorprenderà.

La curiosa tradizione di cui vogliamo raccontarti, si celebra ogni capodanno nella Repubblica Ceca. Gli anziani sono soliti servirsi di una mela per svelare, soprattutto ai giovani che a loro si rivolgono, notizie sul nuovo anno che sta per iniziare.

In che cosa consiste questo metodo? Semplicemente nell’aprire una mela che dovrà essere divisa in due parti uguali: se sulla sua polpa si formerà una stella, significa che l’anno che sta per iniziare sarà felice e prospero.

Al contrario invece, se si forma una croce vuol dire che non si avrà a che fare con un anno molto propizio. La Repubblica Ceca è un paese che vanta tante tradizioni, leggende e racconti.

La tecnica della mela è soltanto uno dei tanti riti che si fanno a capodanno per sbirciare il futuro. Ma esistono anche altre tecniche legate a leggende popolari che hanno lo stesso significato.

Per esempio, sai che anche le noci possono aiutarti a predire il futuro? In quale modo? Secondo gli anziani della Repubblica Ceca, ti basterà semplicemente rompere una noce in quattro parti: se sono tutte buone allora il 2023 ti sorriderà, nel caso contrario il tuo nuovo anno sarà caratterizzato da grattacapi e problemi. Tu conoscevi il metodo della mela? E quello della noce?

In realtà, ogni paese ha le proprie usanze, tradizioni e leggende. Vediamo qualche altro rito. Lo sai a Capodanno, cosa fanno gli spagnoli per augurarsi benessere e ricchezza? Allo scoccare della mezzanotte mangiano 12 chicchi d’uva come portafortuna.

Invece nelle Filippine, la notte di capodanno si addobba la casa con oggetti di forma rotonda che secondo delle leggende attirano denaro per il proprietario. In Scozia invece, dopo il rintocco delle campane che annunciano la mezzanotte, si è soliti recarsi a casa di parenti o di amici con l’intento di attraversare la porta di casa portando carbone, pane o monete, tutti simboli di ricchezza.