Chat Whatsapp da Android a Iphone? Niente paura, ecco il metodo!

Finalmente è arrivato il modo per trasferire le chat Whatsapp da un telefono Android a un Iphone, problema che in molti hanno riscontrato fino ad ora. Alla fine la soluzione è arrivata, scopriamo quale.

Chi vuole cambiare dispositivo da uno Android a un Iphone ora può tranquillamente, senza avere paura di perdere le chat di Whatsapp.

Fino a poco tempo fa, questo non era possibile, ma ora l’app di proprietà Meta ha apportato una modifica importante, che può trasferire le chat da un dispositivo Android a uno Apple. Ecco come è possibile e quando sarà disponibile nell’effettivo questa nuova utile versione.

Chat di Whatsapp da Android a Iphone: come si fa?

Grazie a un imminente aggiornamento dell’app Whatsapp, che Mark Zuckerberg ha annesso al suo mega gruppo Meta, finalmente chi vuole passare da un dispositivo Android a un iPhone non dovrà perdere il backup delle chat e potrà trasferirle comodamente.

Questo prima non era possibile, infatti era davvero una pecca per chi decideva di cambiare sistema operativo, cosa che invece al contrario da iPhone ad Android era possibile fare.

Questa nuova funzionalità è stata annunciata proprio da Zuckerberg, in un post scritto su Facebook, in cui afferma che negli anni è stata una delle richieste più assidue degli utenti, un problema di vecchia data. Ma finalmente, Mark si è deciso e l’aggiornamento sta arrivando ufficialmente per tutti i dispositivi.

Così dice Mark nel suo post: “Questa è una delle funzionalità più richieste. L’anno scorso abbiamo lanciato questa possibilità da iPhone verso Android e ora abbiamo aggiunto anche il supporto da Android a iPhone”.

Ma come si fa a trasferire le chat Whatsapp su un dispositivo iPhone da Android? Vediamo nello specifico questo aggiornamento molto interessante come funziona.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova funzionalità dell’app

Una novità, quindi, molto attesa da migliaia di persone, che ora finalmente è disponibile, ma come funziona?

Il processo di trasferimento delle chat di Whatsapp funziona solo su iPhone nuovi o ripristinati alle impostazioni di fabbrica, utilizzando l’app Passa a iOS di Apple esistente per Android.

Quest’app aiuta a spostare i dati, le chat, i contatti da un dispositivo Android a uno iOS, rendendo più agevole il trasferimento.

Durante la configurazione di iPhone, bisogna selezionare l’opzione “Sposta dati da Android“, quindi seguire i passaggi nell’app Android. Una volta che l’iPhone è completamente configurato, è necessario aprire WhatsApp e accedere utilizzando lo stesso numero di telefono.

A questo punto, se tutto è andato correttamente, dovrebbe essere visualizzata la cronologia delle chat Android preesistente. Questa funzionalità, non è stata ancora settata per Whatsapp Business, ma probabilmente a breve arriverà anche un aggiornamento in tal senso.