Charlotte Casiraghi scoop: il dolcissimo pancione non passa inosservato | FOTO

By

Ormai le voci si stanno facendo sempre più insistenti sulla presunta gravidanza di Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco, sarebbe in dolce attesa del suo terzo figlio. Una notizia che non è affatto passata inosservata, inoltre, non è stata così gradita: scopriamo cosa sta accadendo.

E’ già diverso tempo che non si parla d’altro, infatti, i riflettori continuano ad essere puntati su Charlotte Casiraghi. La bellissima figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, sarebbe in dolce attesa del terzo figlio. Ma più passa il tempo e più il mistero si infittisce: scopriamo di più.

Charlotte Casiraghi è in dolce attesa: l’indiscrezione

Sono giorni che le riviste e i portali più importanti di gossip parlano della presunta gravidanza di Charlotte Casiraghi. La trentasettenne sarebbe incinta di suo marito Dimitri Rassam e starebbero aspettando il loro terzo figlio. I diretti interessati, però, non hanno né confermato e nemmeno smentito questa incredibile indiscrezione che in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Secondo il settimanale Voici, la figlia di Carolina di Monaco, avrebbe rivelato di essere incinta durante le feste natalizie alla sua famiglia. Una notizia veramente incredibile, anche se la mamma di Charlotte non l’avrebbe presa bene. La sua reazione non sarebbe stata così entusiasmante, infatti, la rivista ha raccontato:

“Non ha gradito per niente la notizia (…) Non era affatto contenta”.

Incredibile ma vero. Che tra le due non ci sia un rapporto così sereno è noto, infatti, la reazione di Carolina a questo grande annuncio non ha stupito nessuno. Purtroppo il legame tra madre e figlia è davvero complicato, lo aveva spiegato proprio Charlotte nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Town & Country.

Sicuramente tutto ciò che accade all’interno della Famiglia Reale di Monaco scatena un grande interesse e quando viene lanciata un’indiscrezione così importante, non si può fare a meno di scoprire quale sia la verità. La domanda che tutti si stanno facendo è: “Charlotte Casiraghi è realmente incinta?”. Scopriamo di più.

Charlotte Casiraghi è incinta? Tutta la verità

I riflettori sono tutti puntati su Charlotte Casiraghi. L’indiscrezione della sua gravidanza ha suscitato grande curiosità. Però più passano i giorni e più ci avviciniamo alla verità. La maggior parte delle riviste più importanti parlano di una gravidanza certa.

Però, fin quando Charlotte Marie Pomeline Casiraghi e suo marito Dimitri Rassam non annunceranno questa tenera notizia non abbiamo nessuna sicurezza. Alcuni siti però, smentiscono la gravidanza della trentasettenne, dicendo che lei soffre anche di piccoli problemi di gonfiore alla pancia a causa dell’assunzione di bibite gasate.

Purtroppo, al momento non abbiamo nessuna conferma, ma più passa il tempo e più ci avviciniamo alla verità. Non ci resta che aspettare per scoprire nuovi aggiornamenti.