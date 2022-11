Charlotte Casiraghi in cosa è laureata? Un orgoglio per mamma Carolina di Monaco

Sapete qual è il titolo di studio della principessa Charlotte Casiraghi? Sua madre Carolina di Monaco è molto orgogliosa. Ecco di quale si tratta.

La famiglia reale del Principato di Monaco è una delle più famose assieme a quella del Regno Unito e specie nell’ultimo anno si è molto parlato dei loro componenti per via di alcune questioni particolari.

Una di queste riguarda l’allontanamento di Charlene di Monaco da Palazzo Reale per via di un’infezione che ha contratto in Sud Africa, suo paese natale e che l’avrebbe indebolita molto a tal punto da non riuscire ad assolvere i suoi incarichi.

Charlotte Casiraghi: ecco il suo titolo di studio

La donna, sembra aver passato del tempo in una clinica privata anche se alcuni tabloid hanno parlato di un intervento chirurgico al viso non andato nel migliore dei modi, dato che nei mesi successivi è sempre stata fotografata con addosso una mascherina, anche in situazioni in piena sicurezza dal Covid-19.

Lo stesso Principe Alberto, ha dichiarato che la donna è stata molto male per via di questo virus e che tutte le altre ipotesi erano da scartare e la stessa Charlene ha anche dichiarato di essersi sentita offesa da parte dei giornalisti.

Questo, perché si era vociferato che la donna e il Principe Alberto fossero in crisi e che i suoi figli sarebbero stati cresciuti dalle sorelle del principe che se ne sono presi cura fino a quando la donna non è tornata a Palazzo.

In particolar modo Carolina di Monaco ha dimostrato di essere una buona educatrice e proprio per questo sua figlia Charlotte Casiraghi è diventata una delle donne più colte di Europa per via degli studi affrontati.

La reale colta

Diventata famosa anche per via dei suoi scandali negli anni precedenti, Charlotte ha avuto un passato non del tutto facile dovuto dalla morte di suo padre, Stefano Casiraghi, deceduto dopo un incidente ai mondiali di offshore a Monte Carlo.

Inoltre, recentemente dopo la nascita del suo secondo figlio, Balthazar, è stata affetta da depressione post partum decidendo di sparire dalla vista del popolo per alcuni mesi affidandosi a dei professionisti per guarire.

Adesso la donna è tornata in forma grazie anche ai suoi impegni come quelli di organizzare con cadenza mensile degli incontri dedicati al mondo della filosofia, materia in cui è sempre stata afferrata.

Infatti, Charlotte si è laureata in Filosofia presso la rinomata Università della Sorbona nel 2014 per poi intraprendere un percorso nel mondo di giornalista diventando anche direttrice di alcune riviste.

Sua madre, è molto felice dei traguardi raggiunti da sua figlia che oltre a dedicarsi alla filosofia e al giornalismo, ha dimostrato di essere anche un’appassionata di letteratura di tutti i generi.

Per questo, ha promosso il progetto Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, degli incontri a tema dove si parla e si leggono dei passi di autori classici o contemporanei a seconda della tematica affrontata.

Questi incontri hanno suscitato tanto interesse e le tematiche affrontate sono varie dall’attualità, al mondo dei cavalli a cui la donna è appassionata o in base al lavoro dell’ospite invitato all’evento.

Inoltre, la donna ha sempre avuto modo di coniugare la sua passione di moda ed arte e cercare un modo innovativo e moderno per accomunare le due cose senza però dover stravolgere i classici e la tradizione.

Sebbene solo undicesima nella linea di successione al trono del Principato diMonaco,Charlotte è una dei membri della famiglia più amati dal Regno che ha dimostrato di non essere solo una reale ma anche una donna che si è messa al lavoro per avere una sua indipendenza.