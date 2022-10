Charlene di Monaco sfigurata dal bisturi, la FOTO che inquieta i sudditi

Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere in pubblico e i fan sono rimasti senza parole per il suo aspetto. Ecco la foto della principessa.

Charlene di Monaco è la moglie del Principe Alberto e la donna è finalmente tornata da qualche mese a Palazzo Grimaldi dopo aver trascorso molto tempo lontano dalla sua famiglia per via di un problema di salute.

La donna è stata per molti anni una nuotatrice e modella ed è originaria del Sud Africa e sembra che proprio durante un viaggio nel suo Paese abbia contratto un brutto virus che l’ha costretta al ricovero per molti mesi.

Charlene di Monaco: la foto che ha sorpreso i sudditi

Infatti, la donna è stata fuori da Palazzo Grimaldi per molto tempo senza mai mostrarsi in volto e nelle poche foto che sono state pubblicate durante i suoi incontri con i suoi famigliari aveva sempre una mascherina sul volto.

La cosa ha destato molti sospetti a tal punto che alcuni tabloid hanno cominciato ad ipotizzare che per via della presenza della mascherina anche durante gli incontri con i suoi figli la donna stesse nascondendo qualcosa di diverso rispetto all’infezione che era stata dichiarata.

La rivista Neue Post si era chiesta come mai la donna fosse sparita dalla circolazione e ipotizzò che la causa del suo allontanamento dal Palazzo Reale sia dovuta ad un intervento chirurgico al viso che la principessa ha subito a Dubai.

Successivamente, si è parlato anche della possibilità che questo intervento non sia andato nel migliore dei modi e che aveva sfigurato il viso di Charlene a tal punto da non farsi vedere più in pubblico.

La sua permanenza in una clinica privata sebbene secondo quanto dichiarato pare essere stata decisa dai medici proprio per guarire l’infezione contratta in Sud Africa e per non farla debilitare, secondo altri giornali è dovuta proprio alla ricostruzione del suo viso.

A parlare di queste supposizioni è stato anche suo marito, il Principe Alberto, che intervistato da Paris Match ha smentito questa ipotesi dicendo che sua moglie era davvero debole per via di quanto accaduto in Sud Africa.

Il viso dopo il ricovero

Successivamente, si era parlato anche della possibilità di allontanare per sempre la principessa da Palazzo Grimaldi per via di una crisi matrimoniale e che i figli della donna fossero affidati alle sorelle del principe.

Infatti, sono state proprio loro ad accudire i gemelli della coppia durante la lontananza della madre dalla loro dimora e Caroline e Stephanie si sono prese cura dei loro nipoti e confortarli per via della lontananza della loro mamma.

Una volta guarita però la principessa Charlene ha smentito le voci di una crisi matrimoniale sentendosi anche molto delusa dai giornalisti che cercano di trovare sempre delle notizie del genere laddove non ci sono.

Inoltre, la donna ha deciso di mostrarsi in tutta la sua bellezza mettendo fine alle voci che volevano che stesse cercando ancora un modo per non mostrarsi con il viso sfigurato durante le sue apparizioni pubbliche.

Infatti la principessa Charlene di Monaco è apparsa pubblicamente alla sfilata di Akris e ha deciso di farsi vedere in forma smagliante lasciando tutti quanti i sudditi senza parole per il suo aspetto.

Elegante e bellissima, Charlene si è mostrata come gli albori di un tempo e sembra essere rinata dopo il brutto periodo lontano da Palazzo Grimaldi. Con questa apparizione si spera che le voci riguardo il suo ricovero tacciano per sempre anche se c’è chi crede che il suo viso sia stato ricomposto e per questo motivo si è mostrata in pubblico dopo il brutto incidente avvenuto a Dubai.

Altri sudditi invece, sono convinti che le parole della famiglia reale siano veritiere e che il motivo dell’allontanamento della donna sia stato per via del virus di cui tutti parlano.