Charlene di Monaco, quel dettaglio sul collo ha catturato l’attenzione di tutti

Charlene di Monaco stupisce con la sua apparizione

La principessa Charlene di Monaco ha fatto scalpore con la sua ultima apparizione. La donna indossava un abito un po’ confuso, durante la sua apparizione a New York, assieme al marito, il principe Alberto II, per un viaggio che hanno fatto nei giorni scorsi.

La coppia reale ha partecipato a una premiazione lo scorso 3 novembre. La cosa più sorprendente di tutte, è stata la cosa che la principessa Charlene ha mostrato sul suo collo.

Dopo la scoperta di questo dettaglio, è passato in secondo luogo l’abito indossato dall’ex nuotatrice sudafricana: un vestito di raso con fiori dipinti.

I rappresentanti del Principato di Monaco si sono recati dall’altra parte dell’Atlantico, a New York per l’esattezza, per presiedere alla cerimonia annuale di premiazione della Princess Grace Foundation-USA (PGFUSA).

I paparazzi sono impazziti all’arrivo di Alberto II e della principessa Charlene, che portava al collo qualcosa di mai visto prima.

E’ la prima volta che Charlene lo indossa nel corso di un evento così tanto importante, durante il quale sono state assegnate borse di studio di 10 mila dollari a giovani creativi americani di cinema, teatro e danza.

La principessa monegasca prosegue così le azioni a sostegno della vita artistica avviate dalla principessa Grace Kelly, sua suocera morta 40 anni fa. Fu anche poco dopo la scomparsa dell’ex attrice di Alfred Hitchcock che suo marito, il principe Ranieri III, creò una fondazione per garantire l’attaccamento di sua moglie al mondo delle arti.

Pertanto, Charlene e il principe Alberto hanno dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione in questo anniversario. Per l’occasione, la principessa e madre dei gemelli Jaime e Gabriela de Monaco, ha scelto di indossare un sublime abito in raso con stampa floreale, un capo che ha attirato tanto l’attenzione.

Il dettaglio al collo ha sconvolto tutti

Charlene di Monaco portava al collo qualcosa che davvero nessuno si aspettava. Stiamo parlando del diamante Grace incastonato nella collana “La Vie en Rose”. Il diamante è stato presentato per la prima volta in pubblico.

Il gioiello è stato realizzato proprio da Charlene de Monaco con il gioielliere Lorenz Bäumer, che lavora a stretto contatto con la famosa Place Vendome. Charlene de Monaco ha conquistato tutti con l’omaggio a sua suocera.

È soprattutto il diamante Grace, infatti, ad aver attirato su di sé tutte le attenzioni, trattandosi di un gioiello ritrovato in una miniera di Argyle chiusa da novembre 2020, dove sono stati scoperti alcuni dei pezzi più belli del genere, alcuni color champagne altri piuttosto verso il rosso.

Questo pezzo ha una bellezza che spicca. Ogni dettaglio della radiosa pietra quadrata è stato perfettamente posizionato, tagliato e lucidato a mano da maestri artigiani per rivelare una straordinaria lucentezza, come se fosse illuminato dall’interno: è ciò che dicono gli specialisti dell’accessorio di Charlene.

La principessa ha affidato a Bäumer il compito di offrire questo diamante, che verrà rimosso dalla collana prima di essere messo all’asta con un’altra pietra rosa.