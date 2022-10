Charlene di Monaco, magrissima e capelli quasi a zero: irriconoscibile

Charlene di Monaco non è di certo passata inosservata: è tornata magra e con i capelli cortissimi bianco ghiaccio. È irriconoscibile.

Una Charlene di Monaco così non l’abbiamo mai vista e anche i media sembrano essere rimasti stupefatti dal suo aspetto. Nonostante sia sempre bellissima ed elegante, il suo look la rende praticamente irriconoscibile quasi come se volesse “cambiare” o farsi vedere sotto una luce diversa. Le motivazioni di questo cambiamento non si conoscono, per ora, ma questo suo mood con capello quasi a zero bianco ghiaccio e fisico magrissimo ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme come è diventata.

Il ritorno in pubblico di Charlene di Monaco

Se l’intento di Charlene di Monaco era quello di passare inosservata ha fallito completamente. Dopo 15 giorni di domande e silenzio, Charlene è tornata a farsi vedere finalmente in pubblico in occasione di una visita alla la Società per la Protezione degli Animali di Monaco.

I media e la popolazione sono stati contenti di averla finalmente rivista, dopo tutto quel tempo nascosta, ma sono tutti rimasti attoniti in merito al suo nuovo look a dir poco glaciale. Una donna come lei, qualsiasi sia il cambio di immagine, è sempre regale e bellissima ma questa volta non è stata subito riconosciuta.

Il cambio netto potrebbe essere dovuto ad una scelta personale di stile, anche se nessuno ancora ha svelato questo ennesimo mistero. Quello che gli esperti evidenziano è che sicuramente questo stile irriconoscibile della Principessa verrà copiato e farà sicuramente moda per i prossimi mesi.

Come anticipato, l’ultima apparizione di Charlene è stata per la Paris Fashion Week per poi sparire nuovamente dai radar. Alberto è rimasto da solo e ha gestito tutti gli impegni di Palazzo: la loro riservatezza è tale che mai nessuno sa esattamente quello che accade all’interno della loro famiglia.

Quindici giorni di assenza sono tanti e i media hanno iniziato a farsi qualche domanda. Da una parte si continua a sostenere che la Principessa abbia bisogno di riposo dopo essere stata colpita dalla grave infezione, altre persone invece credono che sia in dolce attesa oppure che desideri solo stare lontana dagli impegni di corte.

Come sempre, Charlene è riapparsa e i media hanno potuto fotografarla con questo nuovo look che l’ha resa ancora una volta irriconoscibile. Charlene ha fatto visita alla SPA – associazione che protegge gli animali – essendo per lei un tema molto importante e una battaglia che porta avanti da molto tempo.

Il nuovo look di Charlene di Monaco: magrissima con capelli color ghiaccio

Quello che ha interessato tutti è il suo nuovo look, con un taglio di capelli cortissimo quasi a zero. Il colore predominante non è più il biondo ma il bianco ghiaccio: una mossa che in pochi avrebbero osato fare e la rende ancora più coraggiosa.

La Principessa non è nuova ai cambi di look, ma questa volta ha sicuramente rivoluzionato tutto con uno stile che la rende distaccata e glaciale in tutti i sensi. Era vestita in total black e ha sfoggiato un fisico molto magro e minimal al 100%.

Cosa farà la prossima volta? Sicuramente ci stupirà ancora con il suo stile unico e assolutamente irriconoscibile.