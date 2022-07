Charlene di Monaco, l’improvviso addio a palazzo reale | Sudditi in un fiume di lacrime

I doveri di Corte sembrano pesare ancora una volta su Charlene di Monaco la quale sembrerebbe essersi trasferita per sempre lontano da Palazzo. Che sia un addio?

Nelle ultime apparizioni pubbliche Charlene di Monaco si è mostrata parecchio a disagio.

La principessa triste Charlene di Monaco

Non si placano i problemi per Charlene di Monaco. La principessa triste, così è stata ribattezzata l’ex nuotatrice, dopo un lungo periodo lontano da casa, sarebbe tornata per assolvere alle sue funzioni.

Stando a delle indiscrezioni, trapelate qualche tempo fa, la principessa sarebbe vincolata da un contratto.

Il contratto milionario che Charlene di Monaco avrebbe firmato la vincolerebbe a presenziare al fianco di Alberto nel corso degli eventi pubblici nonché di rimanere sposata con suo marito.

In alcune foto, la principessa mostrava ancora i segni degli interventi estetici cui si era sottoposta. Alcuni sostengono che la chirurgia estetica sia per lei l’unico sfogo rinchiusa in una vita che, in realtà, non vorrebbe vivere.

Doloroso addio a Monaco: sudditi in lacrime

Charlene di Monaco ci ha provato ma a Oslo nell’uscita pubblica al fianco di Alberto e i suoi figli sembrava essere parecchio sofferente. Ad un certo punto, stando a quanto riportato dalla rivista tedesca Echo Der Frau, ad un certo punto Charlene sembrava letteralmente aggrappata alla spalla della sua figlia settenne.

Non è escluso, dunque, che i doveri della famiglia Grimaldi siano un po’ troppo impegnativi per lei, tanto da poterla condurre in una ricaduta nei suoi problemi. Per questo, Charlene di Monaco potrebbe, ancora una volta, lasciare il Palazzo. I sudditi temono moltissimo che ciò avvenga.

Durante il viaggio pubblico ad Oslo i suoi gemelli sono stati il suo sostegno. Benché sorridesse alla stampa, però, la principessa sembrava giocare nervosamente con le dita. Tant’è che agli ultimi appuntamenti pubblici la principessa non si è presentata e suo marito Alberto è volato da solo in Algeria.

Da palazzo non è arrivata alcuna conferma o smentita ufficiale circa questa sparizione. Si trattava, però, di una visita privata in occasione del diciottesimo compleanno della principessa Ingrid Alexandra di Norvegia.

Per le strade di Montecarlo serpeggerebbe la voce che Charlene sia malata del suo lavoro. Ciò potrebbe portare la sua depressione di nuovo in auge. Staremo a vedere se ci riuscirà oppure riterrà opportuno trasferirsi in un altro paese e vivere la sua vita lontano dagli occhi indiscreti di stampa e pubblico.