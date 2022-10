Charlene di Monaco incinta? Scoop: il pancino sospetto potrebbe confermare | FOTO

Charlene Wittstock in dolce attesa? Arriva lo scoop che fa brillare gli occhi dei sudditi monegaschi. Il pancino sospetto potrebbe confermare la lieta notizia.

Cicogna in arrivo per la famiglia Grimaldi-Wittstock? L’indiscrezione sulla presunta gravidanza di Charlene di Monaco fa gioire tutti. Ecco la foto che ha fatto pensare alla possibilità che la bella principessa sia in dolce attesa.

Charlene di Monaco, la principessa ritrova il sorriso

I tempi bui sono ormai andati. Charlene di Monaco ritorna ad essere felice. Lei, che per un tempo, proprio come Lady Diana, fu definita la “principessa triste” perché sul suo viso c’era sempre un velo di infelicità, ora ha finalmente gli occhi sorridenti.

Sembra proprio che tutto proceda a gonfie vele, soprattutto con il suo consorte Alberto di Monaco con il quale in passato ha avuto non pochi problemi coniugali. Il 2021 e il 2022 sono stati gli anni più brutti per il Principato monegasco ma soprattutto per la principessa sudafricana che ha dovuto combattere contro alcuni importanti problemi di salute.

Una brutta infezione l’ha obbligata a un ricovero nella sua terra natale, il Sudafrica, dove è rimasta per oltre 6 mesi. Poi, quando tutto sembrava finalmente essersi sistemato, ecco che il mostro della depressione si affaccia nella sua vita.

La Wittstock dunque viene ricoverata in una clinica di riabilitazione svizzera per rimettersi in forza e recuperare anche la serenità mentale. Finalmente, dopo un periodo drammatico, ritorna a corte, si reintegra nella sua famiglia e riabbraccia i suoi figli dai quali è stata lontano per oltre un anno vedendo i gemellini, Jacques e Gabriella, solo sporadicamente.

A proposito di figli e di famiglia, proprio sul conto di Charlene di Monaco arriva lo scoop che che fa brillare gli occhi dei sudditi: si mormora che la principessa sia in attesa di un bebè. Spunta la foto che farebbe pensare alla gravidanza.

La principessa di Monaco è incinta? La foto fa il giro del mondo

Charlene di Monaco potrebbe essere in dolce attesa: questo lo scoop che arriva dal Principato e che fa rallegrare tutti. Dopo un periodo buio e oscuro, la principessa sudafricana è tornata finalmente a mostrarsi sorridente e secondo quanto riportato dai mass media internazionali, è pronta ad allargare anche la famiglia.

Le cose con il consorte Alberto procedono a gonfie vele. Sebbene con lui abbia vissuto dei momenti turbolenti per via delle numerose infedeltà del reggente monegasco che ha figli illegittimi a destra e a manca, ora la Wittstock sembra aver trovato, nonostante tutto, la sua serenità e il suo equilibrio.

Proprio recentemente è ritornata a mostrarsi in pubblico e in tanti hanno notato un pancino sospetto. La principessa ultimamente indossa vestiti comodi e larghi, forse proprio per nascondere la presunta gravidanza? Queste sono le voci che circolano da qualche settimana.

In effetti anche a settembre, quindi poco tempo fa, in occasione di un evento drammatico, quello della scomparsa della Regina Elisabetta, Charlene si è mostrata a Londra vestita di nero con un abito non troppo fasciato che metteva però in risalto un pancino sospetto.

Da allora sono iniziate a circolare voci sulla sua presunta gravidanza. Per il momento, nessuna conferma da parte della diretta interessata né nessuna comunicazione ufficiale da parte del palazzo dei principi.

I sudditi del Principato sperano che questa lieta notizia possa presto essere annunciata. D’altronde, la principessa non ha mai negato il suo desiderio di diventare nuovamente mamma.

Lei vorrebbe un altro figlio, sarebbe felicissima di donare un nuovo principino o una principessa al regno e un fratellino o una sorellina ai suoi splendidi bambini. Alberto invece cosa ne pensa? Sicuramente per il sovrano non è un problema diventare papà ancora una volta dato che, a quanto pare, la famiglia numerosa a lui piace tanto!