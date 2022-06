Charlene di Monaco devastata, l’inaspettato lutto poche ore fa: costretta a dirgli addio

Charlene di Monaco è distrutta, arriva il lutto che la devasta: costretta a dirgli per sempre addio. La principessa sudafricana sta vivendo un momento davvero drammatico.

Che grande batosta per Charlene di Monaco. La moglie di Alberto II devastata dal terribile lutto. Ecco chi è venuto a mancare, proprio lei costretta a congedarsi per sempre da lui.

Charlene di Monaco devastata

Non finiscono i drammi per la principessa monegasca. La moglie di Alberto II sembrava che si stesse finalmente riprendendo da un periodo particolarmente complicato ma proprio ora che stava tornando a sorridere è piovuta sulla sua testa coronata un’altra terribile disgrazia.

La sovrana è in lutto, proprio lei costretta a dire addio per sempre a una presenza importante per il Principato. Il 2021 ma anche buona parte del 2022, non sono stati semplici per la Wittstock che si è ritrovata a combattere contro una terribile infezione che l’ha tenuta lontano da palazzo reale e dalla sua famiglia per oltre un anno.

Tra il ricovero in Sudafrica e la riabilitazione in una clinica svizzera, ha passato un periodo davvero turbolento. Da qualche mese è ritornata in pianta stabile nel Principato dove, proprio qualche ora fa, una terribile notizia l’ha sconvolta. Ecco chi è venuto a mancare.

Il terribile lutto travolge Monaco

Charlene di Monaco è devastata ma non è l’unica, anche il principe Alberto e le sue sorelle, Carolina e Stéphanie hanno il cuore spezzato. La famiglia Grimaldi si ritrova a dover fare i conti con un drammatico lutto: è venuto a mancare proprio lui, Thierre Perard, vigile del fuoco e presenza importante per il Principato.

Attraverso un comunicato pubblicato sull’account Instagram di palazzo reale si legge:

“Sua altezza reale il principe Alberto ha appreso con grande destrezza della morte, nell’esercizio delle sue funzioni, del sergente Thierry Perard”.

Cinquantadue anni e una meravigliosa famiglia, il pompiere è morto cercando di domare le fiamme divampate in un appartamento. Dopo 26 anni di onorato servizio è deceduto per via di ustioni e ferite causate dal fuoco.

L’incendio è scoppiato al numero 21 Avenue Princess Grace. Per spegnere il fuoco è stato necessario l’intervento di 15 mezzi e 65 pompieri. Thierry Perard lascia una moglie e una figlia. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta. Il primo ministro, insieme anche al principe Alberto e famiglia, hanno espresso il cordoglio per la morte dell’uomo.

Duro colpo per la famiglia Grimaldi che deve fronteggiare dunque un altro terribile e devastante lutto. Il drammatico incendio ha colpito un immobile collocato in una delle zone più ricche e lussuose di Monaco.

Intorno alle 13 ora italiana sono giunte segnalazioni preoccupanti di condomini per via di una colonna di fumo che ha invaso buona parte del quartiere. Inizialmente si pensava che a prendere fuoco fosse stato uno scooter elettrico ma si è scoperto poi che in realtà l’incendio è divampato in un appartamento di 400 metri quadri nel quale ha perso la vita il pompiere monegasco.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. L’indagine verrà condotta dal dipartimento di pubblica sicurezza di Monaco. Oltre a Perard ,anche un altro pompiere è rimasto ferito mentre alcuni residenti intossicati dal fumo.

Il principe Alberto di Monaco, Charlene e gli altri componenti della famiglia Grimaldi hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia del vigile del fuoco che ha perso la vita così prematuramente.