Chanel un fiume in piena, lancia una frecciatina a mamma Ilary e papà Totti

Chanel Totti non si trattiene, è un fiume in piena. La sua frecciatina è rivolta forse a mamma Ilary e papà Francesco? I social vanno in delirio.

La secondogenita della coppia più chiacchierata del momento, quella composta da Ilary e Francesco, torna a far parlare di sé. Avete visto cosa ha combinato? Mamma e papà finiscono sotto accusa.

Chanel Totti è un fiume in piena

Chanel Totti è la seconda figlia di Ilary e Francesco, la principessa di casa insieme alla piccola Isabel. Bella come mamma, la biondina è diventata una vera e propria regina dei social.

Da quando i suoi famosi genitori si sono separati, lei, dopo un periodo di silenzio, è tornata a mostrarsi sulle piattaforme virtuali per smorzare forse il clima pesante che la sua famiglia sta vivendo.

Anche senza parlare direttamente, la figlia d’arte riesce comunque a far capire a tutti il suo pensiero. Più volte su Tik Tok ha lanciato delle frecciatine velenose che parevano essere rivolte proprio ai famosi genitori.

Se qualcuno le ha voluto concedere il beneficio del dubbio affermando che, in fin dei conti, è solo una quindicenne che sui social si diverte, qualcun altro invece nei video con le canzoni di sottofondo appositamente selezionate, ha visto un chiaro segno di ribellione e una dimostrazione di sofferenza che la ragazzina starebbe vivendo.

Chanel ci è ricascata di nuovo ed ecco che ancora una volta, sui social, lancia una frecciatina ai genitori esprimendo il suo pensiero polemico.

La secondogenita di Ilary e Francesco fa impazzire i social

Ilary Blasi e Francesco Totti in questi giorni si scontreranno in tribunale. Nel corso delle udienze che vedranno il Pupone contrapporsi alla famosa conduttrice Mediaset, si stabilirà definitivamente la fine di un rapporto che durava da ben 20 anni.

Non ci sono carnefici in questa storia ma solo vittime. I due ex coniugi stanno sicuramente soffrendo per la fine del loro matrimonio ma a farne le spese sono soprattutto i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Mentre la piccola di casa ha modo di distrarsi grazie anche alla spensieratezza della sua tenera età e Cristian invece è impegnato tra il calcio e il suo amore Melissa, Chanel sembra quella che più di tutti si sta facendo carico delle conseguenze della fine del matrimonio dei suoi genitori, che pesano sulle sue spalle come un macigno.

Più volte, la secondogenita di Ilary e Francesco è intervenuta sui social network pubblicando video con delle canzoni che alludevano, seppur implicitamente, al rapporto dei genitori. Chanel ci è cascata di nuovo, lo ha fatto ancora. Avete visto che cosa ha pubblicato sui social?

Questa volta non è Tik Tok la piattaforma da lei selezionata per esprimere il suo stato d’animo ma Instagram. Sul famoso social network, Chanel ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan il mood nel quale sta vivendo.

La figlia di Francesco e Ilary ha fatto un repost sul suo profilo Instagram, di un post pubblicato da una nota pagina, sul quale si legge:

“Mood di sempre: a me n’m n fott proprij”.

Frase che tradotta vuol dire: “A me non mi interessa proprio per nulla”. Chanel dunque condivide appieno questo pensiero che ha fatto pensare a tanti a un implicito riferimento alla situazione che sta vivendo nella sua casa.

La secondogenita, insieme ai suoi fratelli, si ritrova comunque in mezzo a due fuochi. Da un lato, papà Francesco che ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, la sua ex amante. Dall’altro invece, Ilary Blasi che si ritrova a dover spiattellare in tribunale questioni anche quelle più private della sua famiglia.

Insomma, non è una situazione davvero semplice quella che si sta ritrovando a vivere Chanel. I social però, in maniera quasi catartica, l’aiutano a esprimere i suoi sentimenti. In ogni caso, la frecciatina di Chanel è davvero rivolta a Ilary e Francesco?