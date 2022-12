Chanel Totti si trovava nello stesso locale del ragazzo rapito ieri

A giudicare dalle sue Instagram stories, anche Chanel Totti, la secondogenita di Francesco, ex e storico capitano della Roma, e Ilary Blasi, si trovava ieri a cena nello stesso ristorante, il Moku a Ponte Milvio, in cui alle due di notte è stato “rapito” Danilo Valeri.

Chiaramente, dalle foto postate dalla quindicenne non si capisce se, pure lei come il ragazzo di San Basilio, si sia intrattenuta fino a tarda notte nel locale che, poi, si trasforma per diventare anche il teatro di una serata musicale.

Nello stesso locale in cui, nella notte tra giovedì e venerdì, alle 2:30, è stato prelevato Danilo Valeri da sei/sette persone – di cui si erano perse le tracce fino a poche ore fa, quando la polizia ha comunicato di aver ritrovato il ventenne, e per cui sono ancora in corso delle indagini -, c’era (probabilmente) anche Chanel Totti, la secondogenita di Francesco, ex leggenda della Roma, e Ilary Blasi.

Sfogliando, infatti, le storie di Instagram della quindicenne, tra delle rose rosse e l’outfit che ha scelto per la serata di ieri, si può notare anche che 20 ore fa, la ragazza è stata cena proprio da Moku, a Ponte Milvio, uno dei luoghi della movida di Roma Nord.

Il ristorante giapponese, però, non è solo un posto in cui abitudinari e non vanno a mangiare, ma si trasforma, nel corso della serata, anche in un locale in cui ci si intrattiene fino a tarda serata a ballare e cantare. Quindi sì, quasi sicuramente la giovane Totti e Valeri hanno trascorso del tempo nello stesso posto, ma non è detto che la figlia del Pupone sia rimasta fino a quando è stato “rapito” il ventenne di San Basilio, che ora si trova alla polizia in buone condizioni.