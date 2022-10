Chanel prende in giro Noemi Bocchi? Tutto davanti a papà Totti | VIDEO

La relazione tra Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi è oramai uscita allo scoperto. E in uno dei video di TikTok pubblicato di recente da Chanel, figlia dell’ex capitano della Roma, in tanti ci hanno letto un velato riferimento proprio al nuovo rapporto sentimentale di suo padre.

Ricapitoliamo. In un giorno qualunque dello scorso mese di luglio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quando la notizia è diventata di dominio pubblico, all’ex calciatore è stata immediatamente attribuita una relazione con un’altra donna.

Noemi Bocchi: è questo il nome di quella che è stata fin da subito etichettata come “nuova fiamma” di Francesco. Inizialmente, Totti e Noemi hanno fatto l’impossibile per non essere avvistati insieme, ma di recente, sui social, hanno deciso di uscire allo scoperto. Sembra, dunque, che la storia d’amore con la sua ex moglie sia definitivamente archiviata, e che Francesco voglia vivere a trecentosessanta gradi e alla luce del sole questo nuovo capitolo della sua vita.

Tutti si sono sempre chiesti come i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi stiano vivendo la situazione. Ebbene, un piccolo indizio ce lo ha fornito il profilo di TikTok della secondogenita dell’ex calciatore, Chanel. La ragazza, infatti, ha pubblicato un video insieme al suo papà che lascia emergere la grande complicità che vi è tra i due.

Il video su TikTok di Chanel Totti

Chanel Totti, come tutti saprete, è la seconda dei tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragazza, come ogni adolescente, possiede un profilo su TikTok, sul quale è solita pubblicare diversi video. L’ultima sua pubblicazione, senza dubbio, ha lasciato di stucco molti utenti del Web.

Nel post in questione, tramite un “lip-syinc” – una clip in cui chi la realizza muove le labbra seguendo l’audio prescelto – secondo alcuni utenti Chanel ha fatto riferimento alla storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Nel video, infatti, è presente un audio inerente alle “Barzellette di Totti” risalente a circa quindici anni fa, nel quale vengono poste a Francesco tre domande: “Nome?”; “Professione?”; “Sesso?” alle quali Totti risponde: “Francesco”; “Calciatore”; “Na cifra“.

Ebbene, nella sua pubblicazione Chanel ha utilizzato proprio tale audio, ed è apparsa insieme al suo papà. Da tutto ciò, dunque, si può evincere che nonostante la separazione dei suoi genitori e tutti i gossip che si sono rincorsi in questi mesi, la ragazza ha mantenuto con il suo papà un rapporto bellissimo, all’insegna dell’amore, della sintonia e della complicità.

L’amore può finire, ma non quello tra genitori e figli

Quando una coppia con figli si separa, talvolta possono accadere situazioni spiacevoli. Non è raro, infatti, sentire di genitori che una volta andati via di casa trascurano o, peggio, ignorano il rapporto con i propri bambini.

Malgrado il loro matrimonio sia finito, invece, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno dato la priorità ai loro tre figli, garantendo loro, sempre e comunque, la presenza amorevole e costante di entrambi genitori.