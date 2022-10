Continua il tour de force delle squadre impegnate in campionato e in Europa. Neanche il tempo di metabolizzare, infatti, le partite della Serie A, che è già tempo di concentrarsi su quelle della Champions League. Oggi scenderanno in campo la Juventus, alle 18:45 contro il Maccabi Haifa, e il Milan, alle 21 contro il Chelsea.

Domani, invece, sarà il turno del Napoli, sempre nel tardo pomeriggio, contro l’Ajax e dell’Inter, impegnata sul difficile campo del Barcellona per una sfida che sa di vendetta per i blaugrana. Dove si potranno vedere tutte le partite in tv e diretta streaming?

Champions League: la Juventus cerca il riscatto in Israele, il Milan per il sorpasso sul Chelsea

Fino a quando i Mondiali non ci leveranno la gioia di tifare – ma solo perché l’Italia non c’è -, gli appassionati di calcio possono stare sicuri: di partite, tra campionato e coppe, ce ne sono a bizzeffe. E infatti, a neanche 24 ore da Fiorentina-Lazio, ecco subito scendere in campo la Juventus alle 18:45 contro il Maccabi Haifa in Champions League.

Nemmeno una settimana fa, i bianconeri, sempre contro gli israeliani, ma all’Allianz Arena, avevano dato prova di esserci dopo un avvio di stagione che non era proprio da Juventus. Poi c’è stato il Milan, a San Siro, che ha riportato con i piedi per terra gli uomini di Massimiliano Allegri e Allegri stesso. Un rotondo 2-0, dovuto anche a molte sbavature degli ospiti in fase difensiva, e il percorso di crescita si è stoppato.

La partita di questo tardo pomeriggio, con il fanalino di coda del girone H, potrebbe però farlo riprendere perché ancora niente è compromesso. Certo, servirà che il Paris Saint-Germain, al Parco dei Principi, non ripeta il passo falso di Lisbona contro il Benfica, o il contrario. Insomma servirà che almeno una delle due vinca per credere fino all’ultimo agli ottavi e non sprofondare nell’Europa cadetta. Fare il proprio e vincere oggi è comunque un segnale.

I campioni d’Italia, dal canto loro, più che di dare un segnale, hanno bisogno di vincere. La classifica del gruppo E è molto più corta e il tonfo a Stamford Bridge pesa non poco. La rivincita, però, a meno di una settimana dalla disfatta, farebbe molto più male al Chelsea, e quindi sì, la squadra di Stefano Pioli, davanti al pubblico delle grandi occasioni, deve guadagnare questi tre punti importantissimi. Con un pareggio, poi, tra Dinamo Zagabria e Salisburgo, dal terzo posto, si salirebbe al primo.

Non sarà semplice, considerata anche la mole di infortunati (titolari) a cui deve far fronte il mister, ma già contro i torinesi, sabato, il Milan ha dimostrato che la forza è nel gruppo e nella determinazione: basta entrare in campo concentrati e applicare i principi, ormai diventati un mantra, che da tre anni l’ex Viola dà.

Mercoledì, alle 18:45, probabilmente andrà in scena un altro spettacolo del Napoli di Luciano Spalletti, stavolta al Diego Armando Maradona. L’Ajax arriverà in Italia con la voglia di far dimenticare la sonora scoppola presa ad Amsterdam ma, nonostante la posizione più che tranquilla dei partenopei, il compito sarà piuttosto arduo. Con la quarta vittoria su quattro in Champions League, infatti, a prescindere da quello che succederà in Scozia tra Rangers e Liverpool, gli azzurri avrebbero già la qualificazione in tasca, che significa anche avere la testa sgombra e pronta per la volata (prima della sosta) della Serie A.

Se per i primi della classe potrebbe essere quasi un gioco da ragazzi, per l’Inter, al Camp Nou contro il Barcellona, servirà un’impresa come quella del 2010. Innanzitutto perché i blaugrana di Xavi Hernandez, al momento, sono costretti a inseguire, poi perché martedì scorso alla Scala del calcio hanno subito, a dir loro, un arbitraggio vergognoso e, in pratica, hanno il dente avvelenato, anche con la squadra di Simone Inzaghi.

A proposito del tecnico piacentino, messo in discussione da più parti, con la vittoria contro i culè e quella in campionato contro il Sassuolo, pare abbia quasi ritrovato lo spirito che lo ha portato a vincere due trofei in un anno. Si deve andare piano con le parole, vero, ma già tornare a casa a bottino pieno sarebbe un’ipoteca sul passaggio del turno in uno dei gironi più tosti della coppa dalle grandi orecchie, in cui a fare la voce grossa è il Bayern Monaco, che si incrocerà comunque solo all’ultima giornata, quando sarà verosimilmente già qualificato.

Champions League, dove vedere in tv e streaming le partite della quarta giornata

Dove si possono vedere le partite della quarta giornata di Champions League, però? Iniziamo con le italiane. La sfida delle 18:45 tra Maccabi Haifa e Juventus sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e nella diretta gol al canale 251, in streaming, invece, così come tutti gli altri match sarà visibile su Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity+, a eccezione di Barcellona-Inter, in programma domani alle 21, che si vedrà solo su Amazon Prime Video.

Milan-Chelsea delle 21, invece, è la partita scelta da Canale 5 per la trasmissione in chiaro, ma sarà disponibile anche negli stessi canali di quella dei bianconeri su Sky, mentre Napoli-Ajax di domani alle 18:45 sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Per quanto riguarda le altre gare, Dinamo Zagabria-Salisburgo (nel girone dei rossoneri) alle 21 di oggi si vedrà su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Psg-Benfica, sempre nella prima serata, sarà disponibile su Sky Sport 255. Del gruppo F, invece, Celtic-Lipsia sarà visibile su Sky Sport 257 e Shakhtar Donetsk-Real Madrid su Sky Sport 253, entrambe sono previste per le 21.

Copenhagen-Manchester City, in onda alla stessa ora della partita della squadra di Allegri, si vedrà su Sky Sport Football, Borussia Dortmund-Siviglia delle 21, invece, sarà trasmessa da Sky Sport 256.

Mercoledì, Rangers-Liverpool nel girone dei partenopei si vedrà su Sky Sport 256 alle 21, mentre l’altra gara del gruppo degli uomini di Inzaghi, Viktoria Plzen-Bayern Monaco sarà disponibile sia su Sky Sport 255, sia su Sky Sport Calcio, sempre in prima serata.

In contemporanea al Napoli, invece, si giocherà Atletico Madrid-Club Brugge che andrà in onda su Sky Sport 252 e Sky Sport Football. Del gruppo B, ancora, Bayer Leverkusen-Porto si vedrà su Sky Sport 254. A concludere, Sporting club de Portugal-Marsiglia sarà disponibile su Sky Sport 252 e Tottenham-Eintracht Francoforte su Sky Sport 257.